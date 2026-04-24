CHP Pendik’ten 23 Nisan’da Çelenk Töreni ve Basın Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri öncülüğünde; ilçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen programlarda yer aldı.

Günün ilk programı olan çelenk sunma töreninde, CHP Pendik İlçe Örgütü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayramın coşkusunu ve sorumluluğunu bir kez daha hissettiklerini ifade etti.

Törende, ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu vurgulanırken, Cumhuriyet değerlerine bağlılık bir kez daha dile getirildi.

Program kapsamında saat 11.00’de Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, çocukların özgür, eşit ve aydınlık bir gelecekte büyümesinin önemine dikkat çekildi.

CHP Pendik İlçe Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda ulusal egemenliğin ve Cumhuriyet’in temel değerlerinin hatırlandığı özel bir gün olduğu ifade edildi.