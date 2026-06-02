Pendik’te “Mehtaplı Geceler” Konseri Müzikseverlerle Buluşuyor
Pendik Bölge Hastanesi Türk Kalp Müziği Korosu, müzikseverleri unutulmaz bir konser gecesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. “Mehtaplı Geceler” adıyla düzenlenecek etkinlikte, Türk Kalp Müziği Korosu sevilen eserleri seslendirecek.
Koronun şefliğini Pınar Dilek Yılmaz üstlenirken, gecenin konuk sanatçısı olarak Ayfer Er sahne alacak. Sanatseverlere keyifli anlar yaşatması beklenen konser, 2 Haziran tarihinde Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik, Pendik Bölge Hastanesi tarafından organize edilirken, müzik tutkunlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Mehtaplı Geceler Konseri Tarih: 2 Haziran
Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi, Pendik / İstanbul
Şef: Pınar Dilek Yılmaz
Konuk Sanatçı: Ayfer Er
Katılım: Ücretsiz
Konserde Türk Kalp Müziği repertuvarından seçkin eserlerin seslendirilmesi planlanıyor. Müzik dolu gece, Pendiklilere kültür ve sanatla iç içe bir akşam yaşatacak.
Kaynak:Bölge Gündem Haber