Tuzla'da spor rüzgârı: Aile boyu kano ve online yoga kayıtları devam ediyor

Tuzla Belediyesi, haziran ayı boyunca ilçe sakinlerini hem fiziksel hem de zihinsel olarak zinde tutacak geniş kapsamlı bir spor programı başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün öncülüğünde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında su sporları, online yoga ve nefes seansları düzenleniyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve kontenjanla sınırlı olan etkinliklerin kayıtları yoğun ilgi görüyor.

Tuzla’da sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve vatandaşları sporla buluşturmak amacıyla düzenlenen yaz etkinliklerinin detayları belli oldu. İlçe sakinlerine yönelik hazırlanan programlarda aile boyu su sporlarından uzman eşliğinde kişisel gelişim seanslarına kadar pek çok alternatif yer alıyor.

HAFTA SONLARI SU SPORLARI HEYECANI YAŞANACAK

Haziran ayı boyunca hafta sonları gerçekleştirilecek su sporları etkinlikleri, Tuzla Sahil İTÜ yanında sporseverleri ağırlayacak. Haziranın 6-7, 13-14, 20-21 ve 27-28 tarihlerinde saat 15.00’te başlayacak olan etkinliklere, 9-15 yaş arasındaki çocuklar ile anne veya babaları birlikte katılabilecek. Uzman eğitmenler gözetiminde kano, kürek ve dragon boat deneyimi yaşayacak olan katılımcıların etkinliklere katılabilmesi için yüzme bilme zorunluluğu bulunuyor.

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EV KONFORUNDA ÇEVRİM İÇİ YOGA VE ARINMA SEANSLARI

Ev konforunda spor yapmak ve haftanın stresinden arınmak isteyen ilçe sakinleri için ise dijital platformlar üzerinden online seanslar düzenlenecek. Haziran ayı boyunca her pazartesi günü saat 21.30’da Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek derslerde, eğitmen Kısmet Başkaya yönetiminde online yoga, yüz yogası ve BBM nefes faydal yoga çalışmaları yapılacak.

YETİŞKİNLER İÇİN DOĞRU NEFES TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Günlük hayatın koşturmacasına ara verip doğru nefes tekniklerini öğrenmek isteyen yetişkinler için de özel bir program sunulacak. Eğitmen Naciye Arduç eşliğinde düzenlenecek olan "Yetişkinler İçin Nefes Seansı", 9 Haziran günü saat 10.30’da Akademi Çocuk Yayla merkezinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, tüm etkinliklerin tamamen ücretsiz olduğunu ancak kontenjanların sınırlı tutulduğunu bildirdi. Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar belediyenin resmi etkinlik platformu olan http://etkinlik.tuzla.bel.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilir, detaylı bilgi ve soruları için ise 0534 015 46 30 numaralı hat üzerinden yetkililerle iletişime geçebilirler.