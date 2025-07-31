CHP Pendik İlçe Örgütü Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Niyazi Güneri öncülüğünde, CHP’li Pendik Belediyesi ve İBB meclis üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Pendik’te bir kahvaltı programı eşliğinde gerçekleşen buluşmaya, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, İlçe Başkan Yardımcısı Garip Demirtaş ve Grup Başkanvekili Çetin Mengükan’ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi CHP’li meclis üyeleri katıldı.

Programda meclis üyeleri Av. Onur Uğurdan, Özge Beğenmiş Olca, Berat Maksut Usta, Ender Bayraklı, Bülent Türkyılmaz, Hayriye Uyanık, Kenan Dağ, Günay Çoban, Nilüfer Gökçe, Arife Tosun, Haydar Erkol ve Salih Ceylan da hazır bulundu.

CHP’li meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Pendik Belediye Meclisi’nde gündeme gelen konular, sunulan önergeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pendik Belediyesi’nin projelerini ve yönetim anlayışını eleştiren meclis üyeleri, özellikle zamanında tamamlanmayan projelerin maliyetinin ilçeye yük olduğunu vurguladı.

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Açıklamalarda, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in “borçsuz belediyeyiz” söylemine tepki gösterilerek, ilçeye ait arsaların Milli Emlak’a devredildiği ve sosyal tesislerin belediyeye ait iştirak şirketi Pentaş’a hiçbir kira alınmaksızın verildiği belirtildi. Pendik Marina, Gülistan Sofrası ve PESİAD gibi önemli alanların sembolik bedellerle kiraya verildiği ve bu alanların ilçeye ciddi bir gelir kaynağı yaratma potansiyelinin heba edildiği ifade edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Niyazi Güneri, İstanbul’da gerçekleşecek başka bir programa katılacağı için kısa bir konuşma yaptı. Güneri, bu buluşmanın temel amacının, CHP Pendik İlçe Örgütü ile meclis üyelerinin basın mensuplarıyla daha doğrudan ve güçlü bir iletişim kurması olduğunu vurguladı.

Ardından söz alan CHP Pendik Belediyesi Grup Başkanvekili Çetin Mengükan, belediye meclisinde yürütülen faaliyetler, sunulan önergeler ve komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, meclis üyeleri sırasıyla söz alarak ellerindeki belgelerle birlikte yaptıkları çalışmaları aktardı. Özge Beğenmiş Olca, Av. Onur Uğurdan, Hayriye Uyanık ve Günay Çoban da kısa açıklamalar yaparak Pendik Belediye Meclisi’ndeki gündemleri kamuoyuyla paylaştı.

