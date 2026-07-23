  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gözaltına alınmıştı: Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli!

Gözaltına alınmıştı: Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli!

Sosyal medyada prim yapabilmek için dini değerleri hedef alan paylaşımlarıyla tepki toplayan fenomen Fatma Soydaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da gözaltına alındı. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli işlem başlatılan Soydaş’ın tüm sosyal medya hesaplarına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Gözaltına alınmıştı: Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli!
Yayınlanma:

Gözaltına alınmıştı: Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli!

Sosyal medyada prim yapabilmek için dini değerleri hedef alan paylaşımlarıyla tepki toplayan fenomen Fatma Soydaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da gözaltına alındı. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli işlem başlatılan Soydaş’ın tüm sosyal medya hesaplarına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Sosyal medyada etkileşim kazanmak uğruna dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan TikTok ve Instagram fenomeni Fatma Soydaş, İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Soydaş'ın tüm sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

Gözaltına alınmıştı: Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli!

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇLAMASI

TikTok ve Instagram platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan ve daha önce yaptığı tepki çeken paylaşımlarla gündeme gelen Fatma Soydaş hakkında adli süreç başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Soydaş hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen emniyet güçleri, sosyal medya fenomenini İstanbul'da gözaltına aldı.

Gözaltına alınmıştı: Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli!

BÜTÜN HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yürütülen adli soruşturma kapsamında fenomene ait sosyal medya hesaplarına yönelik tedbir alındığı da bildirildi. Alınan karar doğrultusunda Fatma Soydaş'ın TikTok ve Instagram dahil olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Gözaltına alınan Soydaş'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den Görevden Alma Kararına TepkiCHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'den Görevden Alma Kararına Tepki

Fenerbahçe'den peş peşe istifa haberi: 7 yönetici istifa etti!Fenerbahçe'den peş peşe istifa haberi: 7 yönetici istifa etti!

Moskova'da Rusya'ya ait savaş uçağı düştü: Rus savaş uçağı düşürüldü mü, neden düştü?Moskova'da Rusya'ya ait savaş uçağı düştü: Rus savaş uçağı düşürüldü mü, neden düştü?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Magazin
Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın teknedeki yarı çıplak paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın teknedeki yarı çıplak paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Sahneye çıkan Elif Buse Doğan şaştı kaldı: Millet nerede?...
Sahneye çıkan Elif Buse Doğan şaştı kaldı: Millet nerede?...
Seda Sayan evli kadınları uyardı: Sosyal medya karıştı!
Seda Sayan evli kadınları uyardı: Sosyal medya karıştı!
Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı!
Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı!
Efsane dizi Arka Sokaklar’da dikkat çeken gelişme: Final yapması beklenirken…
Efsane dizi Arka Sokaklar’da dikkat çeken gelişme: Final yapması beklenirken…
Ankara'daki NATO Zirvesi'nden sonra en çok konuşulan o anlar...
Ankara'daki NATO Zirvesi'nden sonra en çok konuşulan o anlar...
Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz: Spor Hocası torunu oldu, Duygusal paylaşım beğeni topladı
Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz: Spor Hocası torunu oldu, Duygusal paylaşım beğeni topladı