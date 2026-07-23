AHBAP hakkında ilk kez konuştu: Fatih Portakal'dan pişmanlık ifadesi!

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gelen Fatih Portakal, pişman olduğunu açıkladı.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti.

FATİH PORTAKAL ADLİYEDE

Bu kapsamda, Fatih Portakal savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Burada gazetecilere Portakal, "Pişman olduğumu söyledim. Neticede 2023 yılları arasında bu şartlarda baktığımda iyi bir dernek olarak gördüm ama bugüne gelip baktığımda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Kendime kızıyorum aslında. Daha fazla sorgulayabilirdik; ama bugünkü ortam içerisinde üzülüyorum kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için." dedi.

'HALUK LEVENT'LE HİÇBİR ZAMAN YÜZ YÜZE GELMEDİM'

Diğer yandan Portakal'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Portakal'ın ifadesinde "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur isimli şahısları sanatçı kimliği ve yapmış oldukları programlar sebebiyle tanıyorum. Her iki şahısla da sosyal hayatımda kişisel bir ilişkim bulunmamaktadır.

Haluk Levent isimli şahısla yüz yüze hiçbir zaman biraraya gelmedim ancak tam hatırlamamakla birlikte 1-2 defa telefon üzerinden kurmuş olduğu Ahbap isimli derneğin kuruluş aşamasından 1-2 yıl sonra haber programımla ilgili görüştüğümü hatırlıyorum.

Oğuzhan Uğur isimli şahısla da aynı şekilde gazetecilik faaliyetiyle ilgili birkaç kez görüşmüşümdür. Bunun dışında Oğuzhan Uğur'la da biraraya gelmişliğim veya iş haricinde bir arkadaşlığım bulunmamaktadır" dedi.

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'ŞAHSİ HERHANGİ BİR BAĞIŞTA BULUNMADIM'

Portakal, "Deprem döneminde ihtiyacı olan insanlarla yardım yapmak isteyen insanları biraraya getirebilmek adına o günkü şartlarda belirgin şekilde bu yardım faaliyetlerinde öne çıkan Ahbap Derneği'ne bağış yapılabileceklerini söyledim ancak Ahbap Derneği'nin yanı sıra devlet kurumları olan AFAD ve Kızılay'ın da yayınlamış olduğu ihtiyaç listesini de programlarımda paylaştım. Benim burada yapmak istediğim yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızla yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görerek yardımların bir an önce ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına katkı sunmaktı.

Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben yardımlarımı doğrudan ihtiyacı olan kişilere bizzat yapıyorum. Haluk Levent ile herhangi bir ticari ilişkim veya aramızda bir para alışverişi sözkonusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

'GELDİĞİMİZ AŞAMADA PİŞMANIM'

Portakal, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Yapmış olduğum yayınlarda Babala TV ve Ahbap üzerine beyanlarda bulundum ve yayınlarımda bu kişilere yer verdim ancak buradaki kastım toplanan yardımların insanlara ulaştırılmasına yardımcı olmaktı. Bu şahıslara sınırsız bir güvenim sözkonusu değildi.

Haluk Levent isimli şahsın yapılan anketlerde ülkede en çok güven duyulan kişi olarak gözükmesi sebebiyle yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım sözkonusu olmuştur. Ben bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereğini de duymadım. Bu konuda kendime de kızgınım.

Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım.

Yapılan yardımların ve toplanan paraların büyüklüğü gözönüne alındığında devam eden süreçte bu şahsa topladığı paraları nereye harcadığı konusunda hesap verilebilir olması yönünde telkinlerde bulunabilir ve bunu açıklamasını isteyebilirdim ancak bunu yapmadım.

Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım"

FATİH PORTAKAL'IN GÜNDEM OLAN SÖZLERİ

Fatih Portakal'ın deprem zamanı Oğuzhan Uğur'la yaptığı video, arşivden çıktı.

Portakal'ın, vatandaşları Haluk Levent'in derneğine bağış yapmaya yönlendirdiği ve devletin güvenilir kurumlarını da linç ettirmeye çalıştığı görüldü.

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