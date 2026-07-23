Fenerbahçe'den peş peşe istifa haberi: 7 yönetici istifa etti!

Fenerbahçe'de önemli bir yönetim gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, aralarında Mahmut Uslu'nun da bulunduğu 7 yönetim kurulu üyesinin görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de yöneticiler Ali Gürbüz, Erdem Sezer, İlker Alkun, Mahmut Uslu, Olcay Doğan, Ufuk Şansal ve Yavuz Selim Demir istifa etti.

Fenerbahçe, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıracak çok kritik bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer alan 7 üst düzey isim, 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevlerinden kendi istekleriyle istifa etti.

İstifa eden isimler şunlar:

*Ali Gürbüz

*Erdem Sezer

*İlker Alkun

*Mahmut Nedim Uslu

*Olcay Doğan

*Ufuk Şansal

*Yavuz Selim Demir

BUGÜN GENEL KURUL'DA SEÇİM YAPILACAK

Kulüp ayrıca, boşalan yönetim kurulu üyelikleri için bugün gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal, ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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