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  3. CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri: İftira ve karalama girişimlerine karşı hukuki süreci başlattım!

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri: İftira ve karalama girişimlerine karşı hukuki süreci başlattım!

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle emniyete çağrılarak ifadesine başvurulduğunu açıkladı. Güneri, kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamada, sürecin hukuki boyutuna dikkat çekerek yöneltilen iddiaların mesnetsiz ve somut delilden yoksun olduğunu belirtti.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri: İftira ve karalama girişimlerine karşı hukuki süreci başlattım!
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CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri: İftira ve karalama girişimlerine karşı hukuki süreci başlattım!

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle emniyete çağrılarak ifadesine başvurulduğunu açıkladı. Güneri, kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamada, sürecin hukuki boyutuna dikkat çekerek yöneltilen iddiaların mesnetsiz ve somut delilden yoksun olduğunu belirtti.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri: İftira ve karalama girişimlerine karşı hukuki süreci başlattım!

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri:

“Somut delil sunulmadı, husumetli bir şahsın beyanlarına dayalı”

Güneri açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımda ortaya atılan asılsız iddialar nedeniyle savcılığa davet edilerek tarafıma bazı sorular yöneltilmiştir. Bu süreçte açıkça ifade ettiğim üzere, yöneltilen sorulara dayanak oluşturan herhangi bir belge, kayıt veya somut delil ibraz edilmemiş; yalnızca husumetli olduğum bir şahsın soyut ve mesnetsiz beyanlarına dayalı iddialar kapsamında ifademe başvurulmuştur.”

“Gerçekler en kısa sürede ortaya çıkacak”

İftiralara karşı tüm hukuki haklarını kullanacağını vurgulayan Güneri, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu iftira ve karalama girişimlerine karşı hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, gerçeğin en kısa sürede tüm yönleriyle ortaya çıkacağına inancımın tam olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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