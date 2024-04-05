Seçimlerden1. Parti çıkan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in ''Cumhurbaşkanı’nı aramak artık bize düşer'' sözleri dikkat çekti!

Seçimi kaybeden AK Parti’den durum değerlendirmesinde bulunmuştu. Seçim gecesi Cumhurbaşkanı balkon konuşmasında mesajı aldıklarını söyledi. Hafta içinde de gerekli açıklamalarda bulundu.

AK Parti, Gaziosmanpaşa’da itiraz etmişti: Oyların sayılmasının ardından tekrar CHP kazandı…

Cumhuriyet Halk Partisi’de, seçim zaferini enine boyuna değerlendirdi. Son olarak CHP lideri Özgür Özel, Halk TV’de sabah programında açıklamalarda bulundu. İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programına katılan Özel, önemli değerlendirmede bulundu.

ARAMAK ARTIK BİZE DÜŞER

CHP’nin birinci parti olarak seçimlerden ayrılmasını değerlendiren Genel Başkan Özel, “Artık Cumhurbaşkanı’nı aramak bize düşer” sözü dikkat çekti. İşte CHP’nin lideri Özel’in açıklamaları;

“Geçen bayram o birinci partiydi, ben seçim başarısı elde etmiştim. 'Onun araması münasip olurdu, beni aramadı' diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer. Ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben bütün AK Partililere saygımdan dolayı kendisini arayacağım.”

Haberin Devamı

Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı

HİZMET BEKLEYEN SEÇMEN

“Erdoğan bize oy vermedi belki ama bizden hizmet bekleyen bir seçmen. Yenimahalle'yi, İstanbul Kısıklı'yı, Üsküdar'ı, doğup büyüdüğü Kasımpaşa'yı biz yönetiyoruz. Ankara'da eskiden evinin olduğu Keçiören'i aldık. Artık her yerde ev sahibiyiz. Aramak bize düşer.”

DEVLET BEY’DEN TELEFON GELDİ

“Devlet Bey aramadı ama kendisi Genel Kurul başarımdan dolayı aramıştı. Ben kendisini kongresinden dolayı aradım, geçmiş olsun demek için aradım. Devlet Bey bu tür şeyleri eksik etmez.”

Merak edilen MGK toplantısı sona erdi: Hangi konular öne çıktı?