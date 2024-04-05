Seçimlerden1. Parti çıkan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in ''Cumhurbaşkanı’nı aramak artık bize düşer'' sözleri dikkat çekti!

31 Mart yerel seçimlerinde uzun yıllardan sonra 1. parti çıkan Cumhuriyet Halk Partinin Genel Başkanı Özgür Özel “Cumhurbaşkanı’nı aramak artık bize düşer” sözleri dikkat çekti!

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Seçimlerden1. Parti çıkan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in ''Cumhurbaşkanı’nı aramak artık bize düşer'' sözleri dikkat çekti!

Seçimi kaybeden AK Parti’den durum değerlendirmesinde bulunmuştu. Seçim gecesi Cumhurbaşkanı balkon konuşmasında mesajı aldıklarını söyledi. Hafta içinde de gerekli açıklamalarda bulundu.

AK Parti, Gaziosmanpaşa’da itiraz etmişti: Oyların sayılmasının ardından tekrar CHP kazandı…AK Parti, Gaziosmanpaşa’da itiraz etmişti: Oyların sayılmasının ardından tekrar CHP kazandı…

Cumhuriyet Halk Partisi’de, seçim zaferini enine boyuna değerlendirdi. Son olarak CHP lideri Özgür Özel, Halk TV’de sabah programında açıklamalarda bulundu. İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programına katılan Özel, önemli değerlendirmede bulundu.

ARAMAK ARTIK BİZE DÜŞER

CHP’nin birinci parti olarak seçimlerden ayrılmasını değerlendiren Genel Başkan Özel, “Artık Cumhurbaşkanı’nı aramak bize düşer” sözü dikkat çekti. İşte CHP’nin lideri Özel’in açıklamaları;

“Geçen bayram o birinci partiydi, ben seçim başarısı elde etmiştim. 'Onun araması münasip olurdu, beni aramadı' diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer. Ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben bütün AK Partililere saygımdan dolayı kendisini arayacağım.”

Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl mazbatasını aldıTuzla'nın yeni Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı

HİZMET BEKLEYEN SEÇMEN

“Erdoğan bize oy vermedi belki ama bizden hizmet bekleyen bir seçmen. Yenimahalle'yi, İstanbul Kısıklı'yı, Üsküdar'ı, doğup büyüdüğü Kasımpaşa'yı biz yönetiyoruz. Ankara'da eskiden evinin olduğu Keçiören'i aldık. Artık her yerde ev sahibiyiz. Aramak bize düşer.”

DEVLET BEY’DEN TELEFON GELDİ

“Devlet Bey aramadı ama kendisi Genel Kurul başarımdan dolayı aramıştı. Ben kendisini kongresinden dolayı aradım, geçmiş olsun demek için aradım. Devlet Bey bu tür şeyleri eksik etmez.”

Merak edilen MGK toplantısı sona erdi: Hangi konular öne çıktı?Merak edilen MGK toplantısı sona erdi: Hangi konular öne çıktı?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti, Gaziosmanpaşa’da itiraz etmişti: Oyların sayılmasının ardından tekrar CHP kazandı…
AK Parti, Gaziosmanpaşa’da itiraz etmişti: Oyların sayılmasının ardından tekrar CHP kazandı…
Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı
Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı
Makam odasında skandal sözler! Datça eski belediye başkanının konuşması olay oldu!
Makam odasında skandal sözler! Datça eski belediye başkanının konuşması olay oldu!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı
Son Haberler
Kızılay önemli çağrı yaptı! Kan stokları azalıyor!
Kızılay önemli çağrı yaptı! Kan stokları azalıyor!
Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor
Amerika ve İngiltere, güvenliği sağlamak için yapay zeka ortaklığı kuruyor
Bakan Şimşek'ten açıklama: Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar doları buldu!
Bakan Şimşek'ten açıklama: Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar doları buldu!
Fenerbahçe'de Süper Kupa karşılaşmasındaki göstereceği tavır bakın nasıl yorumlandı!
Fenerbahçe'de Süper Kupa karşılaşmasındaki göstereceği tavır bakın nasıl yorumlandı!
İYİ Parti’de istifa depremi: Buğra Kavuncu’nun ardından Burak Akburak'ta partiden ayrıldı
İYİ Parti’de istifa depremi: Buğra Kavuncu’nun ardından Burak Akburak'ta partiden ayrıldı
CHP, Pendik Belediye Başkanlık seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların tekrar sayılmasını istedi
CHP, Pendik Belediye Başkanlık seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların tekrar sayılmasını istedi
Çok Okunanlar
5 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları | Başak evlilik için büyük sürprize hazır ol, Balık Eşinizle sorun yaşayabilirsiniz
5 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları | Başak evlilik için büyük sürprize hazır ol, Balık Eşinizle sorun yaşayabilirsiniz
Son dakika! MİT'ten başarılı operasyon: Vahide Atalay etkisiz hale getirildi!
Son dakika! MİT'ten başarılı operasyon: Vahide Atalay etkisiz hale getirildi!
Seçimlerden1. Parti çıkan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in ''Cumhurbaşkanı’nı aramak artık bize düşer'' sözleri dikkat çekti!
Seçimlerden1. Parti çıkan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in ''Cumhurbaşkanı’nı aramak artık bize düşer'' sözleri dikkat çekti!
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Yağmur yağacak mı? Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Yağmur yağacak mı? Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Bakanlık itiraz etti: Van’da belediye başkanlığı el değiştirdi: DEM Parti’den açıklama gecikmedi…
Bakanlık itiraz etti: Van’da belediye başkanlığı el değiştirdi: DEM Parti’den açıklama gecikmedi…
Gökhan Yüksel ezici bir çoğunlukla yeniden Kartal Belediye Başkanı seçildi
Gökhan Yüksel ezici bir çoğunlukla yeniden Kartal Belediye Başkanı seçildi
Yorumlananlar
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!