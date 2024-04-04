AK Parti, Gaziosmanpaşa’da itiraz etmişti: Oyların sayılmasının ardından tekrar CHP kazandı…

31 Mart yerel seçimlerinde itiraz edilen il ve ilçelerde sonuçlar tek tek gelmeye başladı. Birçok bölgede yapılan itirazlarda ise, değişiklik yaşanmadı. Özellikle de İstanbul’un ilçelerinde yapılan itirazlar dikkat çekiyor.

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AK Parti, Gaziosmanpaşa’da itiraz etmişti: Oyların sayılmasının ardından tekrar CHP kazandı…

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul’da sadece genel merkezi kazanmadı. İlçelerde de CHP, büyük ölçüde üstünlük kurdu. Geçen yıla göre hem ilçe hem de il meclisinde çoğunluğu sağlayabildi.

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GAZİOSMANPAŞA’DA SEÇİM YİNE CHP’NİN

AK Parti, Gaziosmanpaşa’da itiraz hakkını kullandı. Kafa kafaya giden seçim sonuçları sonrasında oyların tekrar sayılması talep edildi. İstanbul’un ilçesinde oylar tekrar sayıldı. İkinci kere sayılan oyların ardından Cumhuriyet Halk Partisi adayı yeniden zafer kazandı.

848 OYLA YENİDEN SEÇİLDİ

CHP Gaziosmanpaşa adayı Hakan Bahçetepe, ikinci kere sayılan oyların ardından tekrar seçildi. AK Parti’nin itirazı bu anlamda geçersiz oldu. Konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı;

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“Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…”

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