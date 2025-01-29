Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinde flaş karar: Beşiktaşlı taraftarlar, neden ayaklandı?
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinde flaş karar: Beşiktaşlı taraftarlar, neden ayaklandı? İşte, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı,'dan önemli açıklamalar...
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinde flaş karar: Beşiktaşlı taraftarlar, neden ayaklandı? İşte, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı,'dan önemli açıklamalar...
Beşiktaş’ta Cengiz Ünder transferi iptal oldu. Siyah-Beyazlılar milli oyuncunun transferinde mali şartlarda anlaşma sağlayamadı.
Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder gündeme geldi.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan ve yedek kulübesine mahkum olan milli futbolcuyu 1,5 yıllığına kiralamayı düşünen Beşiktaş, tansferden vazgeçti.
CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ İPTAL OLDU
Beşiktaş - Cengiz Ünder transferi, oyuncunun maaşı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, transferin kulüp menfaatleri doğrultusunda belirledikleri maaş skalasına uygun olmadığı gerekçesiyle masadan kalktı.
Siyah-beyazlı kulüp, Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan'a da transferden vazgeçildiğini bildirildi.
TARAFTAR, CENGİZ ÜNDER'E KARŞI
Öte yandan Cengiz Ünder'in eski form grafiğinde olmadığını düşünen Beşiktaşlı taraftarlar, transfer haberlerinin çıkması üzerine sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla milli futbolcuyu istemediklerini belirtti.
Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Cengiz Ünder'in morali bozulduğu öğrenildi.
Cengiz Ünder'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamaması dikkatlerden kaçmadı.
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