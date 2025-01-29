Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı: Belediye başkanı Sofya Alağaş görevden uzaklaştırıldı!

Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı: İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt Belediye Başkanı Alağaş'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kemal Kızılkaya kimdir?

10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirilen Kemal Kızılkaya, uzun yıllara dayanan bürokrasi deneyimi, akademik kariyeri ve idari başarılarıyla dikkat çekiyor.

Kemal Kızılkaya’nın eğitimi ve akademik kariyeri

1975 yılında Eskişehir’de doğan Kemal Kızılkaya, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Barosu’nda avukatlık stajını bitirdi ve noterlik belgesi sahibi oldu. Ayrıca, hukuk uyuşmazlıkları alanında uzman arabulucu unvanına sahip.

Uluslararası alanda da eğitim gören Kızılkaya, İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi aldı. Akademik kariyerine devam ederek Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans (Master) yaptı. Ardından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında doktora (PhD) eğitimini tamamladı.

Akademik alanda aktif rol oynayan Kızılkaya, hukuk, kamu yönetimi ve yönetim bilimleri alanlarında misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Ayrıca, yönetim bilimleri üzerine yayımlanmış makale ve kitapları bulunuyor.

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Kariyerine kaymakam adayı olarak başladı

Kemal Kızılkaya, 1999 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Nevşehir Valiliği’nde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Ardından Türkiye’nin farklı illerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. İşte görev aldığı yerler:

2002-2002 – Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı

2002-2004 – Kars Akyaka Kaymakamı

2004-2007 – Mardin Vali Yardımcısı

2007-2010 – Kastamonu Araç Kaymakamı

2010-2013 – Konya Cihanbeyli Kaymakamı

2013-2016 – Çanakkale Bayramiç Kaymakamı

2016-2021 – İzmir Kemalpaşa Kaymakamı

2021-2021 – İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı

2021-2023 – Bilecik Valisi

10 Ağustos 2023’te Siirt valisi olarak atandı

Kemal Kızılkaya, 10 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirildi.