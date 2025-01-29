Erdoğan'dan Kartalkaya açıklaması: Muhalefet kendini aklama yarışına girdi, Kiralık kalemler ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi aşağı çekti...

Erdoğan'dan Kartalkaya açıklaması: Muhalefet kendini aklama yarışına girdi, Kiralık kalemler ve tetikçi ekran yüzleri seviyeye aşağı çekti...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Kartalkaya yangını üzerinden muhalefete yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimini kendini bilmezler dışında milletimiz her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Münakaşalardan özellikle uzak durduk. Biz sükut ettikçe ana muhalefet, kiralık kalemler ve tetikçi ekran yüzleri seviyeye aşağı çekti. 1 haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Kendilerini aklama yarışına girdi." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Kartalkaya ve siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sözlerimin hemen başında yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kardeşimizin her birine rahmet diliyorum. Onlardan bize belki bir ömür boyu gönül kırgınlığı kaldı. Yakınlarını kaybeden ailelerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettik. Bolu'da yaşanan elim hadisede de milletimiz kenetlendi. Kimini kendini bilmezler dışında milletimiz her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

"KİRALIK KALEMLER VE TETİKÇİ EKRAN YÜZLERİ SEVİYEYİ AŞAĞI ÇEKTİ "

Münakaşalardan özellikle uzak durduk. Biz sükut ettikçe ana muhalefet, kiralık kalemler ve tetikçi ekran yüzleri seviyeye aşağı çekti. 1 haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Kendilerini aklama yarışına girdiler. Ülkemiz muhalefeti adına teessüfle takip ettiğimi pespayeliklerine rağmen duruşumuzu bozmadık.

"SORUŞTURMALARIN SÜRATLE BAŞLATILMASINI SAĞLADIK"

Gece 03.27'de başlayan yangının haberi ulaşır ulaşmaz devletimizin tüm ekiplerini seferber ettik. Yaralanan 51 kardeşimizin sağlık kuruluşlarına intikali süratle gerçekleştirildi. Evlatlarını, sevdiklerini zamansız şekilde kaybeden vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek için gereken her şeyi yaptık, yapacağız. Facianın tüm yönleriyle araştırılması noktasında soruşturmaların süratle başlatılmasını sağladık. 8 kişilik heyet kuruldu. Bu heyet çalışmalarına devam ediyor. Gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

"OTELDE GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Otelde yangına karşı risklerin yeterince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir. Otelin yangın algılama sisteminin çalışır olmadığı, olaya müdahale edebilecek acil durum ekiplerinin bulunmadığı, yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı, acil çıkış kapılarının ihtiyaca cevap verir olmadığı, yangına karşı risklerin değerlendirilmediği, gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir.

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78 canımızı bizden kopartan kimin sorumluluğu varsa hesabını sormak için gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Yargımızın görev alanına giriyorsa adalete teslim edeceğiz. En ince detayına kadar bu facianın soruşturulmasını temin edeceğiz.

"LAF CAMBAZLIĞIYLA KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ"

Belediye başkanı koltuğunda otuıran şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur.' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Kimin sorumluuğu ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Kimin sorumluuğu ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. Cazgırlıkla, laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz. Kimse vatandaşlarımızın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği her sosyal medya mecrası değil bağımsız Türk mahkemeleridir.

"KİMSE BENİM VATANDAŞLARIMIN HAYATI ÜZERİNDE KUMAR OYNAYAMAZ"

Aç gözlü müptezellerin vatandaşımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimse ağzı süt kokan sabileri, masum çocukları hırslarına kurban edemez. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

"KISIR TARTIŞMALARA SÜRÜKLENMEK İSTEMİYORUZ"

Buradan 8 gündür sorumsuz beyanatlarıyla ailelerimizin yaralarını deşen muhalefet aktörelerine şunu söylüyorum; Vicdanınız da mı yok, hiç mi utanmıyorsunuz. Bu milletin kederine ne zaman ortak olacaksınız? He konuyu siyasallaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? İstismar siyasetinden ne zaman vazgeçeceksiniz? Veba gibi yayılan ahbap-çavuş düzeniyle ne zaman hesaplaşacaksınız? 21 Ocak'tan beri sizin sataşmalarınızı duymazdan geldik. Sağduyuyla davranmakta ısrarcı olduk. Bugün de empatiden insaftan yoksun kısır tartışmalara sürüklenmek istemiyoruz.

"2 GENÇ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI GÖRMEZDEN GELDİNİZ"

Bazı gerçekleri hatırlatmayı görev biliyorum. İzmir'de 2 genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, görmezden geldiniz. Antalya'daki teleferik ekibinin sorumlularını kahraman ilan etmeye kalktınız. İstanbul'da su dolu çukura düşen 5 yaşındaki yavrumuz göz göre gitti. Sizin iş bilmezliğinizden ötürü her gün büyükşehirlerin göbeğinde otobüsler yanıyor çıkıp nedamet cümlesi kurmayı kibrinize yediremiyorsunuz. Utanmadan ahlaktan, sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz. Hadsizlikler karşısında sessiz kalmayız. Bunları konuşmak mecburiyetinde kaldığımız için üzüntülüyüz.

"GEZİ OLAYLARI VARİ SOKAK TERÖRÜ YENİDEN DEVREYE ALINMAK İSTENİYOR"

Sokaklarımızı karıştırmaya, Gezi olaylarıvari sokak terörünü yeniden körüklemeye dönük sinsi planların devreye alınmak istendiği bir dönemde tüm gençlerimizden şu sözlere kulak vermelerini rica ediyorum: "Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik..." Ülkemizde iç huzurumuzun güçlendirilmesi noktasında AK gençliğin öncü olmaya devam edeceği inancındayım. Büyük kongremizde milletimizin huzuruna, yine tarihe yön verecek bir ufuk, vizyon ve kadro tasarımıyla çıkmayı arzuluyoruz. Kongreden sonra tüm enerjimizi millete verdiğimiz sözleri hayata geçirmeye teksif edeceğiz.

"TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE DEDİĞİMİZ İÇİN RAHATSIZ OLDULAR"

Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile. Turpların büyükleri heybede bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar. Durumlarını iyi biliyorlar.

"MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"

Ne yapsalar boş. Mızrak çuvala sığmıyor. Turpların büyükleri heybede. Para kulelerin, şişirilmiş konser faturalarının neye hizmet ettiğini herkes iyi biliyor. Vatandaşlarımızın bunları bakıp da siyasetten ümitlerini kesmesine müsaade edemeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak muhalefetin eksikliğini bizim kapatmamız gerekiyor.

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