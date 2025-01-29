Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler....

CAN KAYBI NET OLARAK BİLİNMİYOR

Olayın ardından nehir kıyısında yerde yatan çok sayıda cansız beden görüldü.

Hindu festivalindeki can kaybıyla ilgili raporlar çeşitlilik gösteriyor. Hükümet henüz resmi bir sayı vermedi ancak yerel yetkililer 38 kişinin öldüğünü söyledi. AFP'ye konuşan bir doktor ise 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde, kurtarma ekiplerinin, giysi, ayakkabı ve diğer atılmış eşyaların dağıldığı alandan yaralıları uzaklaştırmak için çalıştığı görülüyor.