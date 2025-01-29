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Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler....

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Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler....
Hindistan'da büyük izdiham: Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Prayagraj şehrinde düzenlenen, dünyanın en büyük dini toplantısı olarak lanse edilen Maha Kumbh Festivali'nde yaşanan izdihamda çok sayıda Hindu hacı hayatını kaybetti.
Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 1 112

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Prayagraj şehrinde düzenlenen, dünyanın en büyük dini toplantısı olarak lanse edilen Maha Kumbh Festivali'nde yaşanan izdihamda çok sayıda Hindu hacı hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları kurtarmaya çalıştı.

Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 2 212

Hindistan'da12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren dünyanın en büyük dini töreni kabul edilen "Maha Kumbh Mela" Festivali'nde yaşanan izdihamda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İşte bölgede dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler...

Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 3 312

BBC'de yer alan habere göre yetkililer hastane önlerinde sıkı güvenlik önlemleri aldı. Basın mensuplarının hastaneye girişine kesinlikle izin verilmiyor. İzdihamda ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı.

Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 4 412

13 Ocak'ta milyonların katılımıyla başlayan festival kapsamında, kentte ziyaretçilerin konaklaması için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi.Bu yıl "kutsal su" olarak kabul edilen, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktadaki Triveni Sangam Nehri'ne, 45 gün boyunca 400 milyondan fazla Hindu'nun "hacı" olmak için girmesi bekleniyor.

Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 5 512

İZDİHAMIN NEDENİ AÇIKLANDI

Uttar Pradesh eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath izdihamın nedenini açıkladı. Olayın, yerel saatle 1 ile 2 arasında gerçekleştiğini belirten başbakan, bazı hacıların polis barikatlarını aşarak Sangam Burnu'na ulaşmaya çalıştığını bunun da izdihama neden olduğunu duyurdu.

Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 6 612

"Bazı hacılar ağır yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı" diyen Adityanat hacı adaylarına Sangam Burnu'na gitmemeleri ve bulundukları yerlerde nehir kenarlarında yıkanmaları çağrısında bulundu.

Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 7 712

Hindistan'ın muhalefet lideri Rahul Gandhi, izdiham felaketinin "kötü yönetim"den kaynaklandığını söyledi.Gandhi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kumbh Mela festivalinde yaşanan bu trajik olayın sorumlusu, kötü yönetim ve yönetimin VIP hizmetlere öncelik vermesidir" ifadelerini kullandı.

Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 8 812

Görgü tanıkları ise üç nehrin birleştiği noktada, özellikle kutsal sayılan bir noktada büyük bir itişme yaşandığını ve insanların birbirlerinin üzerine düşmeye başladığını söylediler.

Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 9 912

CAN KAYBI NET OLARAK BİLİNMİYOR

Olayın ardından nehir kıyısında yerde yatan çok sayıda cansız beden görüldü.

Hindu festivalindeki can kaybıyla ilgili raporlar çeşitlilik gösteriyor. Hükümet henüz resmi bir sayı vermedi ancak yerel yetkililer 38 kişinin öldüğünü söyledi. AFP'ye konuşan bir doktor ise 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde, kurtarma ekiplerinin, giysi, ayakkabı ve diğer atılmış eşyaların dağıldığı alandan yaralıları uzaklaştırmak için çalıştığı görülüyor.

Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 10 1012

BÜYÜK BİR KAOS YAŞANDI

Altı hafta süren festival kapsamında bugün binlerce Hindunun Ganj ve Yamuna nehirlerinin birleştiği yerde günahlardan arınma ritüelü gerçekleştirmesi bekleniyordu.

İzdiham'ın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor ancak bölgeden gelen görüntülerde insanların eşya yığınları üzerinde tökezledikleri ve güvenlik güçlerinin büyük kalabalığı yönetmekte zorlandıkları kaos sahneleri dikkat çekiyor.

Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 11 1112

Kumb Mela Festivali'ne İki hafta önce başladığından bu yana yaklaşık 148 milyon kişi katıldı. Yetkililer, 144 yıl sonra gök cisimlerinin nadiren aynı hizaya gelmesi nedeniyle en uğurlu gün olarak kabul edilen Çarşamba günü 100 milyon kişinin 'kutsal dalış' yapmasını bekliyordu.

Hindistan'da büyük izdiham: Çok sayıda can kaybı var! İşte, o dehşet görüntüler.... 12 1212

KUMB MELA FESTİVALİ NEDİR?

Kumb Mela Festivali veya kısa adıyla Kumb Mela Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen, Hinduizm geleneklerine göre yaşatılan toplumsal bir festivaldir. Dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul edilir. Hintçe Kumb (Kumbh) sürahi, Mela ise adil demektir. Her 12 yılda bir onmilyonlarca Hinduizm dini mensubu toplanarak, kutsal sayılan Ganj Nehri ile Namuna nehirlerinin birleştiği yerde yıkanır.

Etkinlik, her 3 yılda bir Allahabad, Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde dönüşümlü düzenleniyor.Ancak Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde "Kumbh Mela" adıyla daha küçük çaplı gerçekleştirilen festival, 12 yılda bir Allahabad kentinde "Maha" yani "büyük festival" adı altında milyonların katılımıyla kutlanıyor.

Bu yılki kutlama, Güneş, Ay ve Jüpiter'in aynı hizaya geldiği 12'nci "Maha" olması açısından Hindular için özel önem taşıyor.

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. 2001'de 60 milyon kişi, aynı gün Ganj Nehri'ne girmek için Allahabad kentinde bir araya gelerek dünya rekoru kırmıştı.Ayrıca 2021'deki Kovid-19 salgınına rağmen milyonlarca Hindu, Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.

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