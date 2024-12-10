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"Çengel" operasyonları soluk kesti! Başarılı operasyonda: 324 şüpheli yakalandı

"Çengel" operasyonları soluk kesti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son iki haftada sahte alkol üretimi yapan 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Çengel" operasyonları soluk kesti! Başarılı operasyonda: 324 şüpheli yakalandı
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"Çengel" operasyonları soluk kesti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son iki haftada sahte alkol üretimi yapan 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son iki haftada sahte alkol üretimi yapan 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Çengel" operasyonları soluk kesti! Başarılı operasyonda: 324 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 324 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

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Kaynak:AA

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