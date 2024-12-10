Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! Birbirine giren araçlarda, can pazarı: Ölü ve yaralılar var!

Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirten Balcı, "İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi. Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz." dedi.

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