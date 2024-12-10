Son dakika haberi: Güney Kore Devlet Başkanı'na gözaltı! Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarıyı kabul etti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarıyı kabul etti.üney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarıyı kabul etti.

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