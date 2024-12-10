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Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları

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Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları
Suriye'de muhalif güçlerin 61 yıllık Baas rejimine son verip ülkede kontrolü ele geçirmesi ile altında hareketli günlerin yaşanmasına neden olarak yukarı doğu çıkmaya başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Aralık 2024 salı güncel gram çeyrek yarım tam ve ons altın fiyatları.
Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları 1 18

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.988,25

SATIŞ(TL) 2.988,64

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.975,99 0,43 %

Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları 2 28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.907,00

SATIŞ(TL) 4.967,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.948,00 0,38 %

Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları 3 38

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.845,00

SATIŞ(TL) 9.933,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.896,00 0,37 %

Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.348,12

SATIŞ(TL) 19.727,96

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.675,68 0,27 %

Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları 5 58

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.629,00

SATIŞ(TL) 19.791,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.717,00 0,38 %

Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları 6 68

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.668,14

SATIŞ(USD) 2.668,41

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.658,02 0,39 %

Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları 7 78

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 86.450,00

SATIŞ(USD) 86.500,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 86.370,00 0,15 %

Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları 8 88

KAYNAK: BİGPARA

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