Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları
Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları
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Suriye'de muhalif güçlerin 61 yıllık Baas rejimine son verip ülkede kontrolü ele geçirmesi ile altında hareketli günlerin yaşanmasına neden olarak yukarı doğu çıkmaya başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Aralık 2024 salı güncel gram çeyrek yarım tam ve ons altın fiyatları.