Suriye'deki gelişmeler altının ateşini yükseltti! Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık güncel altın fiyatları

Suriye'de muhalif güçlerin 61 yıllık Baas rejimine son verip ülkede kontrolü ele geçirmesi ile altında hareketli günlerin yaşanmasına neden olarak yukarı doğu çıkmaya başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Aralık 2024 salı güncel gram çeyrek yarım tam ve ons altın fiyatları.

1 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.988,25 SATIŞ(TL) 2.988,64 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.975,99 0,43 % 2 8 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.907,00 SATIŞ(TL) 4.967,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.948,00 0,38 % 3 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.845,00 SATIŞ(TL) 9.933,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.896,00 0,37 % 4 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.348,12 SATIŞ(TL) 19.727,96 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.675,68 0,27 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.629,00 SATIŞ(TL) 19.791,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.717,00 0,38 % 6 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.668,14 SATIŞ(USD) 2.668,41 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.658,02 0,39 % 7 8 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 86.450,00 SATIŞ(USD) 86.500,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 86.370,00 0,15 % 8 8 KAYNAK: BİGPARA



