Yasa dışı bahis reklamı yapan yandı! Sosyal medya reklamları tek tek inceleniyor

Sosyal medya fenomenlerinin, İzmir'de yürütülen bir yasa dışı bahis soruşturması sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan bahis çetelerinden paylaşım başına yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

10 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturmanın ayrıntıları, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklanmasıyla açıklandı.

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İzmir'de 11 Temmuz'da düzenlenen bir yasa dışı bahis operasyonu sırasında gözaltına alınan B.A, bahis sitesi tanıtımı içeren paylaşımlarını menajeri H.Y. aracılığıyla yaptığını iddia ettikten sonra telefon kayıtları ve banka hesap dökümleri incelendi.

250 BİN LİRADAN BAŞLAYAN TARİFE

Teklifi kabul eden fenomenlere 250 bin liradan başlayan tarifelerle ödeme yapıldığı ve paranın banka ve kripto para hesapları üzerinden gönderildiği belirlendi.

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Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, paylaşımları menajerler aracılığıyla yaptıklarını, bunun suç olduğunu bildiklerini ve pişman olduklarını belirttikleri belirlendi.

Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u (H.Y. ve P.S.B) tutuklandı.