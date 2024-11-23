Dolar beklentisi tamamen değişti! 2025 dolar tahmini yatırımcının aklını karıştıracak

Bu hafta piyasaların kapatıldığı saatlerde dolar 33,70 TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, Merkez Bankası faiz karar metnindeki açıklamalar nedeniyle Türk Lirasına olan talep arttı ve dolar düştü. Bu hafta ABD doları %0,29 değer kazanarak 34,5500 liraya yükselirken, Euro %0,80 azalışla 36,0330 liraya düştü.

Pasaport yenilemek isteyen şoke oluyor! 2025 pasaport ücretleri ne kadar?

SON DAKİKA! Okullar tatil mi olacak, 25 Kasım Pazartesi hangi şehirlerde okullar tatil oldu?

76 yaşındaki adamdan akıl olmaz olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu

2025 YILI DOLAR TAHMİNİ

Yabancı bankalar, Merkez Bankası tarafından faiz indirimi beklenirken dolar tahminlerini yenilemeye başladı. Faiz görünümü nedeniyle New York merkezli Amerikan yatırım bankası JP Morgan, TL uzun pozisyonunu yarıya indirmeye karar verdi. Bankanın 2025 yılına kadar dolar için 45 lira 50 kuruş tahmini var. Daha önce beklenti 42 lira seviyesindeydi.