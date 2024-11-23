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Dolar beklentisi tamamen değişti! 2025 dolar tahmini yatırımcının aklını karıştıracak

Rekor seviyeden geri döndü. Merkez Bankası tarafından faiz indirimi sinyali verildikten sonra TL'ye olan talep doları düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York merkezli Amerikan yatırım bankası, 2025 yılı dolar tahminini güncelledi.

Dolar beklentisi tamamen değişti! 2025 dolar tahmini yatırımcının aklını karıştıracak
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Bu hafta piyasaların kapatıldığı saatlerde dolar 33,70 TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, Merkez Bankası faiz karar metnindeki açıklamalar nedeniyle Türk Lirasına olan talep arttı ve dolar düştü. Bu hafta ABD doları %0,29 değer kazanarak 34,5500 liraya yükselirken, Euro %0,80 azalışla 36,0330 liraya düştü.

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2025 YILI DOLAR TAHMİNİ

Yabancı bankalar, Merkez Bankası tarafından faiz indirimi beklenirken dolar tahminlerini yenilemeye başladı. Faiz görünümü nedeniyle New York merkezli Amerikan yatırım bankası JP Morgan, TL uzun pozisyonunu yarıya indirmeye karar verdi. Bankanın 2025 yılına kadar dolar için 45 lira 50 kuruş tahmini var. Daha önce beklenti 42 lira seviyesindeydi.

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