Sıla bebeğin ölümünde o ihtimal pes dedirtti! Annesi için şoke edecek iddia

Türkiye'nin yasalarını boğan Sıla bebeğin ölümü hakkında iddianame hazırlandı.

Ağustos ayında annesi B.Y. tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne getirilen Sıla bebeğin vücudunda morluklar nedeniyle darp iddiası ile başlayan soruşturmada, 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara uğradığı ve fiziksel şiddete uğradığı tespit edildi. 30 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sıla bebek, 7 Ekim'de öldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Tekirdağ'da "cinsel istismar" ve "şiddet" nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesinin ardından ölen 2 yaşındaki Sıla bebeğin davasına ilişkin iddianame hazırlandı. Teyze Elif A.'nın avukatı Ahmet Berksoy, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak fezleke düzenlendiğini belirtti. Fezleke için de iddianame hazırlandı. Tüm şüpheliler artık ağır ceza mahkemesinde sanık sıfatıyla yargılanacak.dedi.

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'ANNE KENDİNE ZARAR VERMEK İSTEMİŞ'

Teyze ve dede adına süreci yakından izlediklerini belirten avukat Ahmet Berksoy, Sıla bebeğin tutuklu bulunan annesinin geçtiğimiz haftalarda başka bir hükümlü aracılığıyla kendisine ulaştığını belirterek, "Çocuğumun vefatından dolayı bir travma yaşıyorum" dedi. Ayrıca, cezaevinde kendisini bir yaralama kastıyla hayati tehlikeye atan bir girişimi olduğunu sonradan öğrendik. Bileklerine ve kollarına kesici bir iğne ile zarar vererek girişimi olmuştur. Ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik bir hücrede tutuldu.dedi.