Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”

31 Mart seçimlerine tam 1 hafta kaldı. Seçmen önümüzüdeki hafta Pazar günü oy kullanacak. 81 il ve ilçe belediyeler yeniden seçilecek. Yarış kızışırken söylemlerde bir o kadar sert oluyor.

AK Parti'den büyük İstanbul mitingi: İBB adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert göndermelerde bulundu

AK Parti, 24 Mart Pazar günü İstanbul’da büyük bir miting düzenledi. Miting de İBB adayı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı’nın konuştu.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting meydanından seslendi. Çalıştıklarını aktaran Erdoğan şunları söyledi;

“Bu şehri CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. 1 hafta durmayacağız, gece gündüz demeden çok çalışacağız. 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun. Bu İstanbul ki Kızılelma'dır, bu İstanbul ki Fatih'i dünyanın gördüğü en büyük hakanlardan biri yapmıştır. Bu İstanbul mazlumlara yurt olan anne şehirdir. İstanbul sanat eserine dönüştürülmüş hazinedir.”

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30 YIL GERİYE GİTTİ

“İstanbul'un temel sorunu imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir. Mevcut başkan 'Engelleniyoruz' yalanına sarılıyor. Bu şehir 30 yıl geriye gitti, balya balya paralar bir yerden gelip gidiyor.

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Şu Haliç neydi, rezillik. Orayı çamur deryasından bu kardeşiniz kurtardı. Ve şimdi orada oyun parkları var. Bu kardeşinizi İstanbul'a başkan yaptığınızda İstanbul'un hali çöp çamur çukurdur. CHP işte bu. Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra ne değişti, yine çöp çukur çamur. İsraftan bahsediyor, israf sende. Akıllı belediyecilik diyor, nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik bu.”

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