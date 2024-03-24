Tarık Balyalı: ''Pendik'te değişimin en yakın olduğu seçim, olmazsa çok yazık olacak''

Kendisinin de Mali müşavir olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı S. Tarık Balyalı, mali müşavirler ile bir araya geldi.

"PENDİKE ÖZELLİKLE SON 5 SENEDE HİÇ BİRŞEY YAPILMADI"

Pendik için ümitli olduğunu, Pendik’in değişime ihtiyacı olduğunu ve kendisinin bu göreve talip olduğunu söyleyen Balyalı; “Pendik’te özellikle son 5 senedir hiçbir şey yapılmadı. Pendik’e çok yazık oldu. Eğer bir değişim olmazsa yazık olmaya da devam edecek” sözleriyle alkış topladı.

"PENDİKTE DEĞİŞİMİN EN YAKIN OLDUĞU SEÇİM"

30 senedir Pendik’te çözülen hiçbir dert olmadığını, eğer değişim yaşanmazsa 2029 yerel seçimlerinde de aynı şeyleri konuşmaya devam edeceklerini söyleyen başkan adayı, “Ben seçilirsem, 2029 yılında sizden oy istemek için geldiğimde, bugün konuştuğumuz sorunların hiçbirisini konuşmuyor olacağız” gibi iddialı sözleriyle büyük alkış topladı.