AK Parti'den büyük İstanbul mitingi: İBB adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert göndermelerde bulundu

Son dakika haberi: 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 'AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşen "Yeniden İstanbul Mitingi"nde konuşan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, mitingde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirerek "Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"31 Mart'ta hep birlikte bayram yaşayacağız. 31 Mart geleceğimizin, evlatlarımızın huzur içinde yaşayacağı bayram günü olacak." diyen Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki bizim yol arkadaşımızsınız, Rabbim hepinizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz İstanbullular, başta zatıaliniz olmak üzere bu meydana koşarak gelen gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan kalbi, İstanbul için çarpan her bir hemşerimi sevgi ile saygı ile selamlıyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz.

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Saatleri kurun, geliyor Murat Kurum. İşte İstanbul burada, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları burada, İstanbul'un iradesini görmek isteyen varsa gelsin bu meydana baksın, İstanbul'un ruhunu görmek isteyen varsa gelsin buraya baksın, burada İstanbul'un değişim iradesi var. Burada İstanbul'un kararlı duruşu var. 31 Mart geleceğimizin, evlatlarımızın huzur içerisinde yaşayacağı bir bayram günü olacak.

Biliyoruz ki ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik çile olmaktan çıkacak.

"İSTANBUL HİÇ OLMADIĞI KADAR İHMAL EDİLDİ"

Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı oldu! Beceriksizliğe mahkûm edildi! Hiç olmadığı kadar ihmal edildi.

Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar! Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar! Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, tam bir çileye dönüştürdüler! Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler.

"İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI, BALYA BALYA KENDİ İKBALLERİ İÇİN DAĞITTILAR"

İstanbul'un kaynaklarını, yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. Yetmedi, israfı bitirdik dediler, en büyük israfı yaptılar. İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar.

"BU MİLLETİ KANDIRDILAR, BU MİLLETİ ALDATTILAR"

Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler! Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler! 100 bin konut, metro hatları dediler, megabüsler ve HIZRAY dediler ama tek birini bile hatırlamadılar. Bu millete yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar.

"ONLARIN REKLAMA VERDİKLERİ PARALARI BİZ İSTANBUL'A HARCAYACAĞIZ"

Şu güzel İstanbul'umuza 21. yüzyıla yakışmayan görüntüleri yaşattılar. Ama hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları, reklama verdikleri paraları biz İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceğiz.

"SANDIK GELECEK, HESAP KESİLECEK"

Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir! Sandık günü hesap günüdür! İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek! Tüm bunların hesabını sandıkta sormaya hazır mıyız?

Kardeşlerim, Bu iş bilmez yönetim İstanbul'da tek bir eser üretmedikleri gibi bir de kalkmış bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Sen, İstanbul'u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken; biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sen, İBB bütçesi ile seçim kampanyası yaparken; biz Elazığ'ın, Malatya'nın sokaklarında afetzedelerimizin elinden tutuyorduk.

Sen, kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken; biz İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken; biz deprem bölgesinde 180 bin konutumuzun temellerini atıyorduk.

"BU SÖZ MURAT KURUM SÖZÜDÜR"

İşte bugün tarihin, milletin ve Cumhurbaşkanımızın huzurunda söz veriyoruz! Biz İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez! Bu söz, eser adamlarının sözüdür! Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür."

KABAKTEPE: 31 MART’IN İŞARET FİŞEĞİ BUGÜN BURADAN ATILACAK

Yeniden İstanbul mitingi öncesi konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "31 Mart’ın işaret fişeği bugün buradan atılacak." dedi.

Kabaktepe, "Tüm adaylar 80 günü aşkın süredir çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Yeniden İstanbul mitingini düzenleyeceğiz. İstanbul’un 31 Mart’ta eseri, hizmeti önceleyeni tercih edeceğini seçerek Murat Kurum’um seçeceğini düşünüyoruz. En büyük mitinglerden birini gerçekleştireceğiz. İstanbul için tarihi bir seçim.

Coşkulu bir atmosfer olacak. 31 Mart’ın işaret fişeği bugün buradan atılacak. İstanbul’un biriken sorunları var; kentsel dönüşü, metro, İETT.. Dirençli ve risksiz İstanbul olacak. Odağımıza sadece İstanbul’u koyduk. Sayın Kurum'u 1 Nisan itibariyle görevlendireceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.