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Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altın son günlerde bir miktar düşse de yine yukarı doğru hızla yükselerek zirveyi bırakmaya niyetinin olmadığını kanıtladı. İşte 15 Aralık 2023 Cuma günü güncel gram çeyrek altın fiyatları.
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Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları
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