Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları

Altın son günlerde bir miktar düşse de yine yukarı doğru hızla yükselerek zirveyi bırakmaya niyetinin olmadığını kanıtladı. İşte 15 Aralık 2023 Cuma günü güncel gram çeyrek altın fiyatları.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları 1

ALTININ ZİRVEYİ BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken kararın ardından altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı.

Kararla beraber yayımlanan gelecek yıla ilişkin tahminlerde Fed yetkililerinin 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi beklediği görüldü.

Gram altının Fed kararından sonraki yükselişi yüzde 2,64 oldu. 15 Aralık 2023 sabahında ons altın 2036 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 1900 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3227 lira

Yarım altın 6455 lira

Tam altın 12784 lira

Cumhuriyet altını 12860 lira

Reşat Altını 12892 lira

Gremse altın 32059 liradan el değiştiriyor.

DOLAR 29 SEVİYESİNDE

Dolar 15 Aralık 2023 sabahında 29 lira seviyesinde işlem görürken, euro ise 31,90 lira seviyesinin üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:

Dolar 29,0226 lira

Euro 31,9489 lira

Sterlin 37,0783 lira

Rus Rublesi 0,3236 lira

İsviçre Frangı 33,5350 liradan el değiştiriyor.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!
Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları
Zengezur Koridoru Türkiye'yi kalkındıracak enerji sağlayacak!
Zengezur Koridoru Türkiye'yi kalkındıracak enerji sağlayacak!
Resmi Gazete'de yayınlandı! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Asgari ücrete bağlandı!
Resmi Gazete'de yayınlandı! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Asgari ücrete bağlandı!
FED kararı sonrası biri düşüşe biri yükselişe geçti! Altın ve dövizde son durum ne, Dolar Euro kaç TL
FED kararı sonrası biri düşüşe biri yükselişe geçti! Altın ve dövizde son durum ne, Dolar Euro kaç TL
BİM 13-19 Aralık 2023 Kataloğu yayınlandı: Bu hafta güncel indirimli ürün listesi, Yiyecekten içeceğe, temizlik malzemesinden..
BİM 13-19 Aralık 2023 Kataloğu yayınlandı: Bu hafta güncel indirimli ürün listesi, Yiyecekten içeceğe, temizlik malzemesinden..
Son Haberler
Kulaklardaki şekil bozukluğu sizi üzmesin! Tedavide bu yöntem işe yarıyor?
Kulaklardaki şekil bozukluğu sizi üzmesin! Tedavide bu yöntem işe yarıyor?
Bursa’da zeytinlikte buluştuğu arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu!
Bursa’da zeytinlikte buluştuğu arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu!
Haluk Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya istenen ceza belli oldu
Haluk Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya istenen ceza belli oldu
Annesini boğan genç müebbet yedi! Davadaki detaylar kandondurdu!
Annesini boğan genç müebbet yedi! Davadaki detaylar kandondurdu!
Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız
Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız
O işlemleri e-Devlet üzerinden dakikalar içinde gerçekleştirebilecek!
O işlemleri e-Devlet üzerinden dakikalar içinde gerçekleştirebilecek!
Motosiklet alacaklar dikkat! İkinci el motosiklet fiyatları yüzde 20 inecek!
Motosiklet alacaklar dikkat! İkinci el motosiklet fiyatları yüzde 20 inecek!
Çok Okunanlar
Kar yağacak mı, İstanbul'a Kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 15 Aralık Cuma hava durumu
Kar yağacak mı, İstanbul'a Kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 15 Aralık Cuma hava durumu
Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altının zirveyi bırakmaya niyeti yok yükselişi hızla devam ediyor, İşte güncel gram çeyrek altın fiyatları
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa liglerindeki muhtemel rakipleri belli oldu, dev kulüpler var!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa liglerindeki muhtemel rakipleri belli oldu, dev kulüpler var!
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TİM Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katıldı
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TİM Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katıldı
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık yolunda İlk adım atıldı! Akkuyu Nükleer'e ilk reaktör için izin çıktı
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık yolunda İlk adım atıldı! Akkuyu Nükleer'e ilk reaktör için izin çıktı
TBMM'de 2024 yılı bütçe sunumu yapıldı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıkladı
TBMM'de 2024 yılı bütçe sunumu yapıldı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıkladı
Yorumlananlar
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu