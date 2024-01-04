Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu Yeni yılla birlikte iğneden ipliği her şeye zam gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Philip Morris grubu sigaralara da zam geldiği bildirildi. Gelen zamma göre en ucuz sigara 54 TL olurken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 60 TL'ye yükseldi.. İşte güncel sigara fiyatları