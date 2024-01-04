Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu

Acısıyla tatlısıyla 2023 yılı geride kalırken yeni yıl sevincini henüz tam yaşayamadan vatandaşlar üst üst zam haberleriyle şok oldu.
1 Ocak'tan itibariyle JTI grubuna yapılan zammın ardından Philip Morris grubuna da zam geldiği açıklandı.
Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 54 TL olurken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 60 TL'ye yükseldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya zammı sosyal medya hesabından "Pm #sigara gurubuna #ZamGeldi yeni yılda zam yağmuru devam ediyor." ifadeleriyle duyurdu.
İşte Philip Morris grubu sigaraların güncel satış fiyatları;