Mossad ajanlarının adli işlemleri devam ediyor

İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a çalıştıkları gerekçesi ile MİT unsurları tarafından çökertilen casus ve dün sorguları başlayan 34 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Gözaltındaki kişiler, Mossad için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyordu.

34 ŞÜPHELİ CASUSUN ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Alınan bilgiye göre, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan casus ağın yön Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstabul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılmış, ajan ağında yer alan 46 şüphelinin 34’ü İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonda yakalanmıştı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE MUAYENEYE GETİRİLDİLER

Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk kapsamında olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri dün akşam saatlerinde başlandı. İfade işlemleri devam eden zanlılar, sağlık kontrolü için bu sabah erken saatlerde hastaneye götürüldü. Aralarında kadın şüphelilerin de olduğu 34 kişinin ifadelerine bugün de devam edilecek.

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