Bursa’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgarda savrulup, başını bariyerlere çarptı!

Bursa’da trafikte seyir halindeki kasksız motosiklet sücüsü, şiddetli esen rüzgarın sarmasıyla kontrolü kaybederek başını bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

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Bursa’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgarda savrulup, başını bariyerlere çarptı!

Bursa’da seyir halindeki motosikletli şiddetli rüzgârın etkisiyle kontrolden çıktı. Başını bariyerlere çarpan kasksız sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı gözyaşlarını tutamadı.

Kaza 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Süleyman Aydoğdu (35), 16 BAH 768 plakalı motosikletiyle 11 Eylül Bulvarı üzerinde seyir halindeyken şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüş hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere savrulan motosikletli başını bariyerlere çarpıp metrelerce savruldu.

Bursa’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgarda savrulup, başını bariyerlere çarptı!

Hemen arkasından motosikletiyle gelen arkadaşı kazayı görünce hemen yardıma koştu. İhbar üzerine gelen 112 Ekipleri Aydoğdu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgarda savrulup, başını bariyerlere çarptı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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