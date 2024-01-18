Metal işçisinin maaşı merak ediliyordu: Anlaşma yüzde 157’lik zamla yapıldı!

Asgari ücretteki artış sonrası özel sektörde bazı iş kolları merak ediliyordu. Özellikle ağır sanayi de çalışan işçiler hak edilen bir zam bekliyordu. Bunlardan biri de metal işçileriydi. Bugün itibarıyla işçiler mutlu sona ulaştı.

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Metal işçisinin maaşı merak ediliyordu: Anlaşma yüzde 157’lik zamla yapıldı!

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası, işçilerin maaş konusunda anlaşmaya vardı. 150 bin işçiyi doğrudan, 500 binden fazla kişiyi ise dolaylı yoldan etkileyecek olan işçi zammı resmiyet kazandı. Buna göre metal işçileri 3 kat maaş artışı görecek.

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METAL İŞÇİSİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

2023 yılının Eylül ayından bu yana işçiler ve yetkililer görüşüyordu. Hatta işçiler istediklerini alamadıkları için 19 Ocak'ta grev yapacaklarını bildirdi. Ancak bu çabalar sonuç verdi ve beklenen zam oranı uygulandı.

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Metal işçisi yüzde 157 oranında zam aldı. Konuya ilişkin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) sözleşme detaylarını paylaştı;

SAATLİK ÜCRETLER REVİZE EDİLDİ

“31 Ağustos 2023'ten saatlik ücreti 65 liranın altında olan saatlik ücretler 65 liraya çekildi. Bu düzenleme 89 bin 600 üyemizi ilgilendiriyor. Çekme uygulandıktan sonra tüm üyelerimizin saatlik ücretlerine yüzde 32 oranında zam yapıldı.

Sözleşmenin ikinci altı ayında ücretlere, 1 Mart'tan geçerli olmak üzere enflasyon korumalı yüzde 30 oranında zam yapıldı. Üçüncü altı ay zammı enflasyon ve 3 puan refah payı olarak belirlendi. Dördüncü altı ay için zam oranı ise enflasyon oranında belirlendi.”

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SOSYAL HAKLAR ARTIRILDI

“Ulusal bayram ve genel tatil günleri mesaisi yüzde 100'den yüzde 125 olarak artırıldı. Ayrıca, iki gün sünnet izni alındı ve eğitim yardımı kapsamına anaokulu eğitimi de dahil edildi. Engelli üyelerimize Engelliler Günü'nde bir günlük ücretli izin verilmesi kararlaştırıldı. Böylece, taslağımızdaki çekme maddesinin tamamı, saatlik ücrete istediğimiz yüzde 80 zammın yüzdeli ve seyyanen olarak yüzde 76'sını aldık.

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Taslağımızda 3 lira olarak talep ettiğimiz kıdem zammını 2 lirasını aldık. Kümülatifte ise birinci altı ay için sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 105,1, yıllıkta ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157,40 artış sağladık.”

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