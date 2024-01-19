Bacak ve sırt dekoltesiyle büyüledi! Hande Baladın’in cesur kıyafeti olay oldu

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Hande Baladın A milli voleybol takımının yıldızlarından biri.

Hande Baladın cesur pozları, sadece başarılı spor kariyerinin değil, aynı zamanda güzelliğiyle de dikkatleri üzerine toplayan cesur bir vücut şekli ile adından söz ettiriyor.

Ünlü isim sosyal medyayı aktif olarak kullanır ve her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Bu defa Hande Baladın derin yırtmaçlı ve sırt dekolteli tarzı dikkatleri üzerine çekti. Güzel sporcunun cesur seçimi takipçilerinden olumlu bir geri bildirim aldı.

Hande Baladın, sosyal medyada "Dünyanın en güzel voleybolcusu", "Harika görünüyorsun", "Yine muhteşem" ve "Bu nasıl bir güzellik" gibi çeşitli övgülerle karşılandı.