Emekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Bu yıl emekli maaşı taban rakamının 10 bin TL'ye yükseltilmesi nedeniyle emekliler için yeni hizmetler başlayacak. Bunların arasında 65 yaş üstü emeklilere verilmesi planlanan özel kart, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasından ve çeşitli indirimlerden yararlanması da yer alıyor.

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Emekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Emekliler, SSK ve BAĞKUR emeklisi aylıklarının ilave yüzde 5 artışıyla yüzde 42,6'ya çıkarılmasını ve en düşük emekli aylığının 7.500 liradan 10 bin liraya yükseltilmesini karşılayamıyor. Bununla birlikte, bu yıl yeni hizmetlerin başlaması bekleniyor.

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Emekli Bayram İkramiyesine Zam İddiası

2023 yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere 5 bin TL'lik bir ikramiye verildi. Bu ikramiye, çalışan veya çalışmayan tüm emekliler için geçerliydi. Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için de bir girişim planlanıyor.

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Türkiye Gazetesi, hükümetin bu konudaki en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtiyor. 2018'de 1.000 lira olarak başlayan bayram ikramiyesi 2021'de 1.100 liraya yükseldi ve geçen yıl 2 bin liraya yükseldi. Hâlihazırda 2.000 lira olan bayram ikramiyesini artırmaya çalıştığı bildirildi.

Kültürel Faaliyetlerde İndirim

Ek olarak, emeklilerin sosyal faaliyetlerde bulunmasına olanak tanıyan projelerin de başlatılması bekleniyor.

Bu çerçevede 65 yaşını dolduran emeklilere özel bir kart verilmesi planlanıyor. Bu kartın sahipleri, şehirler arası otobüs, tren ve uçak biletlerinin yanı sıra sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel etkinliklerin biletlerinde indirimler alacaklar.

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