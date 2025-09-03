Bursa’da dehşet anları: Önce çocuğunu, sonra kendisini 3’üncü kattan aşağı attı!

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın feci görüntülere neden oldu... Evde bulunan anne, çocuğunu alevlerden korumak için pencereden aşağı attı, ardından kendi atladı. O feci görüntüler kameraya böyle yansıdı...

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında evde bulunan anne, çocuğunu alevlerden korumak için pencereden dışarı çıkardı. Bir süre bekleyen anne önce pervazda tuttuğu çocuğunu, ardından da kendisini 3’üncü kattan attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan anne çocuğunu da alarak pencereye çıktı. Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa atan anne, ardından kendisi de attı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan anne ile çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Barış Yarkadaş'tan özgür özele sert eleştiri: Partiyi bir arada tutamıyorsun, yönetemiyorsun

3 Eylül 2025 Dolar ve Euro kaç TL oldu? İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları...

Altın dur durak bilmiyor: Altın daha da çıkacak mı? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?