Altın dur durak bilmiyor: Altın daha da çıkacak mı? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 3 Eylül Çarşamba yani bugün yeni güne yükselişe geçti. Peki altın daha da çıkacak mı? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 3 Eylül Çarşamba yani bugün yeni güne yükselişe geçti. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bugün gram altın 4 bin 680 lira çeyrek altın ise 7 bin 690 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 3 Eylül altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 3 Eylül Çarşamba yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları hafta başında kaydedilen yukarı yönlü seyrini bugün de devam ettiriyor. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 4 bin 680 lira çeyrek altın ise 7 bin 691 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM MI EDECEK?

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve FED politikaları yatırımcıların rotasını yeniden altın ve gümüşe çevirdi. ABD'deki ekonomik belirsizlik, faiz indirimi beklentileri ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik adımlar değerli metalleri rekor seviyelere taşıdı. Gram altın 4 bin 695 liraya, gümüş ise 54,2819 liraya yükselerek tarihi zirvelerini gördü. Uzmanlar, kısa vadede düzeltme beklentisine rağmen altın ve gümüşte uzun vadeli yükseliş trendinin süreceği görüşünde.

ONS ALTIN

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3547 dolar seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Altının ons fiyatı şu sıralarda 3534 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın da geçen haftadan bu yana yükselişini sürdürerek 4 bin 695 lira seviyelerine çıkarak rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 4 bin 678 TL seviyelerinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

7.617,00

7.617,00

7.691,00

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?

14.369,00

14.369,00

14.480,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?

27.810,71

27.810,71

28.359,42

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

28.261,00

28.261,00

28.444,00

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

20.568,47

20.568,47

20.817,95

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

50.072,93

50.866,80



