  3. Polisle dalga geçen plaza çalışanlarının işine son verildi!

Beşiktaş'daki olay sırasında polise yönelik alaycı ifadeler kullanan 8 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmasıyla birlikte toplumda büyük tepki oluştu. Kamuoyunun dikkatini üzerine çeken 4 plaza çalışanlarının işine son verildiği açıklandı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alaycı ifade kullananların kimlik ve adreslerinin tespiti için çalışma başlattı.

Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürüldü.

ÇALIŞTIKLARI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından şüphelilerin çalıştığı firmadan da dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Şirket, İstanbul Levent’teki İsrail Konsolosluğu çevresinde gerçekleşen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek teröre karşı duruşlarının net olduğunu vurguladı.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelendiği ve söz konusu içeriklerin kurum değerleriyle bağdaşmadığının tespit edildiği ifade edildi. Şirket ayrıca terör, şiddet ve kamu düzenini zedeleyen hiçbir davranışa tolerans göstermeyeceklerini bildirdi.

4 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Şirket yönetimi, olayda yer aldığı belirlenen 4 kişinin iş akitlerinin derhal feshedildiğini duyurdu. Kurumla tüm ilişkilerinin kesildiği belirtilirken, olayla dolaylı bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer kişiler için ise hukuki süreç tamamlanana kadar görevden uzaklaştırma kararı alındığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca Türk Polis Teşkilatı’na destek mesajı verilerek, güvenlik güçlerinin yanında olunduğu özellikle vurgulandı. Kamu vicdanını yaralayan bu tür davranışların kabul edilemez olduğu ve benzer durumlara karşı “sıfır tolerans” yaklaşımının sürdürüleceği ifade edildi.

