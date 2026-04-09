  3. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisini işe alan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisini işe alan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi’nde yürütülen “bankamatik memuru” soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli A.A.’nın, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda olayda, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi’nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.’nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi. Ayrıntılar geliyor...

