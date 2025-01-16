Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor!
Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor! İşte o görüntüler...
Yayınlanma:
Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor!
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 kişi adliyede
İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın (sağda) da bulunduğu 40 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Altın fiyatlarında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 16 Ocak güncel altın fiyatları
Okullarda yarıyıl tatili başlıyor: "karne zili" yarın çalacak!
Başkan Erdoğan'dan Gazze ateşkes sonrası ilk açıklama: Ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem