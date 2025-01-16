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  3. Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor!

Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor!

Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor! İşte o görüntüler...

Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor!
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Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor!

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 kişi adliyede

Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor!

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın (sağda) da bulunduğu 40 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor!

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Kaynak:AA

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