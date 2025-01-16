  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Etkili kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu!

Etkili kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu!

Etkili kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu: Edirne'de, son dönemde etkili olan kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

Etkili kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu!
Yayınlanma:

Etkili kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu: Edirne'de, son dönemde etkili olan kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

Etkili kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu!

Edirne'de, son dönemde etkili olan kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

Etkili kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu!

Yaz aylarında kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen nehirlere yağışlar faydalı oldu.

Etkili kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu!

Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümlerde DSİ'nin Kirişhane İstasyonu'nda 134 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 7 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

Yaz aylarında her iki nehir şu an ki debileri 3'te 1'i oranındaydı.

Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor!Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve gözaltına alınan 40 kişi, tek tek adliyeye sevk ediliyor!

Altın fiyatlarında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 16 Ocak güncel altın fiyatlarıAltın fiyatlarında son durum ne, gram çeyrek kaç TL? 16 Ocak güncel altın fiyatları

Okullarda yarıyıl tatili başlıyor: "karne zili" yarın çalacak!Okullarda yarıyıl tatili başlıyor: "karne zili" yarın çalacak!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
İpsala Sınır Kapısı'nda Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalandılar!
İpsala Sınır Kapısı'nda Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalandılar!
İzmir'de baba vahşeti! İki çocuğunun boğazına bıçak dayayarak, eşine canlı yayın izletti
İzmir'de baba vahşeti! İki çocuğunun boğazına bıçak dayayarak, eşine canlı yayın izletti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, duyurdu: "Siberağ-15" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, duyurdu: "Siberağ-15" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı!
İstanbul Gaziosmanpaşa’da feci olay: 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının altında kaldı!
İstanbul Gaziosmanpaşa’da feci olay: 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının altında kaldı!
Böyle anne olmaz olsun: 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöpe attı!
Böyle anne olmaz olsun: 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöpe attı!
12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren cani suçunu itiraf etti: Korkunç detay ortaya çıktı!
12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren cani suçunu itiraf etti: Korkunç detay ortaya çıktı!
Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu!
Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu!