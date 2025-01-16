Etkili kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerini coşturdu: Edirne'de, son dönemde etkili olan kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

Edirne'de, son dönemde etkili olan kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

Yaz aylarında kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen nehirlere yağışlar faydalı oldu.

Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümlerde DSİ'nin Kirişhane İstasyonu'nda 134 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 7 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

Yaz aylarında her iki nehir şu an ki debileri 3'te 1'i oranındaydı.

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