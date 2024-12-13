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'Sahte polis ve savcı' dolandırıcılığı yine gündem oldu: Tüm birikimini eliyle teslim etti!

İstanbul Başakşehir’de 'Sahte polis ve savcı' dolandırıcılığı yine gündem oldu: Bir kadını hedef alan dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2,5 milyon liralık vurgun yaptı.

'Sahte polis ve savcı' dolandırıcılığı yine gündem oldu: Tüm birikimini eliyle teslim etti!
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İstanbul Başakşehir’de 'Sahte polis ve savcı' dolandırıcılığı yine gündem oldu: Bir kadını hedef alan dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2,5 milyon liralık vurgun yaptı.

İstanbul Başakşehir’de yaşayan bir kadını hedef alan dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2,5 milyon liralık vurgun yaptı.

'Sahte polis ve savcı' dolandırıcılığı yine gündem oldu: Tüm birikimini eliyle teslim etti!

Alınan bilgiye göre, 29 Kasım tarihinde yaşlı bir kadını telefonla arayan şüpheli kendisini polis ve savcı olarak tanıttı.

'Sahte polis ve savcı' dolandırıcılığı yine gündem oldu: Tüm birikimini eliyle teslim etti!

"Sahte polis ve savcı yöntemiyle" kadını kandıran şüpheliler 2,5 milyon lira değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan kadın durumu polis ekiplerine bildirdi.


OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nitelikli dolandırıcılık" suçu ile ilgili şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

'Sahte polis ve savcı' dolandırıcılığı yine gündem oldu: Tüm birikimini eliyle teslim etti!

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yönlendirmeleri ile yaşlı kadının evine geldikleri belirlendi. Araçla evin önüne gelen şüphelileri kadından altınları aldıktan sonra uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'Sahte polis ve savcı' dolandırıcılığı yine gündem oldu: Tüm birikimini eliyle teslim etti!

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALNDI

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takiplerle çevre ve saha çalışmaları sonucunda şüpheli M.C., Beylikdüzü’nde yakalandı.

Dolandırıcılığa karışan Y.E.A. ve Y.K. isimli şüphelilerin 9 Aralık'ta Ankara’ya gittikleri ve 10 Aralık’ta İstanbul’a geri döndükleri belirlendi. İstanbul’a dönen şüpheliler de araç içinde yakalanarak gözaltına alındı.

'Sahte polis ve savcı' dolandırıcılığı yine gündem oldu: Tüm birikimini eliyle teslim etti!

AYNI YÖNTEM İLE ANKARA'DA DA VURGUN YAPTILAR

Araç içinde yapılan aramalarda ise, 17 altın bilezik, 6 çeyrek altın, 13 gram altın, 1 altın zincir, 1 altın kaplama olduğu değerlendirilen kadın saati, 1 tektaş yüzük ve 1 beştaş yüzük ele geçirildi. Polis ekiplerin, araçta bulunan 1,2 milyon lira değerindeki altının Ankara’da aynı yöntemle dolandırdıkları Z.K. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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