Bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı: Ailesi kayıp olarak başvurduğu çiftin cesedine ulaşıldı!

Antalya'da kayıp olarak aranan çift, araçlarıyla 100 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı: Ailesi kayıp olarak başvurduğu çiftin cesedine ulaşıldı!

Antalya'da kayıp olarak aranan çift, araçlarıyla 100 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir süredir Ramazan ve Emine Acar çiftine ulaşamadıklarını belirten yakınlarının hayatlarından endişe duyduklarını belirtmeleri üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.Köylülerin de katıldığı arama çalışması sonucu Ramazan Acar'ın kullandığı 07 BAS 868 plakalı hafif ticari araç Gebece-Mahrumçalı yolu üzerinde eski değirmen mevkiinde uçurumda bulundu.

Bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı: Ailesi kayıp olarak başvurduğu çiftin cesedine ulaşıldı!

YAŞLI ÇİFTİN CESEDİNE GÜÇLÜKLE ULAŞILDI

Acar'ın kullandığı aracın yaklaşık 100 metrelik sarp kayalıkların bulunduğu uçuruma düştüğünü belirleyen köylüler ve jandarma ekipleri araca güçlükle ulaştı.

Bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı: Ailesi kayıp olarak başvurduğu çiftin cesedine ulaşıldı!

Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Ramazan Acar ve eşi Emine Acar'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Olay Yeri İnceleme, Trafik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı: Ailesi kayıp olarak başvurduğu çiftin cesedine ulaşıldı!

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Aracın uçtuğu yerin sarp kayalık olması nedeniyle aracın bulunduğu yere güçlükle ulaşan itfaiye, jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından hazırlanan düzenekle yaşlı çiftin cansız bedenleri kayalıklardan yola çıkarıldı.

Bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı: Ailesi kayıp olarak başvurduğu çiftin cesedine ulaşıldı!

Bu yoldan köylülerinin yaylalara, Mahrumçalı Mahallesi'ne gittiklerini belirten Gebece Muhtarı Hasan Topaca, "Bu yolda her yıl 3-5 tane ölümlü kaza yaşanmakta. Bugün de 2 büyüğümüzü kaybettik. Bu kazalar son bulsun, başka canlar yanmasın istiyoruz. Acilen bu yolun uçurum tarafına korkuluk yapılmalıdır" diye konuştu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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