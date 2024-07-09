Her sabah saat 9.00 da izleyicilerin severek izlediği her gün değişik konuklarla, izleyicilerin karşısına çıkıldığı Sena Alkan'ın sunduğu Para Gündem programı 8 Temmuz Pazartesi itibari ile yayında olmadığını gören izleyiciler merak ederek Bugün Para gündem neden yok yayından mı kaldırıldı, Sena Alkan ayrıldı mı? Para gündem ne zaman başlayacak? diye araştırmaya başladılar

SENA ALKAN İZNE AYRILDI

Para gündem program sunucusu sena alkan 5 Temmuz Cuma günü programın sonunda yaptığı duyuruda 24 temmuz tarihine kadar yıllık izne çıkacağını duyurarak o tarihe kadar programın yayında olmayacağını ve 24 Temmuz tarihinden sonra tekrar devam edeceğini duyurmuştu.