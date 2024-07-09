TOGG alacaklar dikkat, fiyatlar değişti! Temmuz 2024 TOGG fiyat listesi

TOGG, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan T10X modeliyle dikkat çekiyor. Temmuz 2024 itibarıyla fiyat listesi şu şekilde güncellenmiştir.

TOGG T10X'in teknik özellikleri oldukça etkileyici: V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL, V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL. Araç, 160 kW motor gücü, 218 beygir gücü ve 350 Nm tork ile 0-100 km/s hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlar. Araç 441 litre bagaj kapasitesine sahiptir ve ortalama yakıt tüketimi 16.9 kWh/100km'dir.

Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları, kampanya ve opsiyon tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Sonuç olarak, TOGG'dan satın almayı planlayan kişilerin en son kampanyaları takip etmeleri gerekir.

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Temmuz 2024 TOGG fiyat listesi

TOGG araçlarına sahip olmak isteyenler, ön siparişi kolayca yapabilir. Trumore uygulaması, TOGG'un resmi web sitesi veya Google Play Store ve Apple Store'dan indirilebilir. Bu işlem, kullanıcı dostu bir arayüze ve hızlı işlem avantajlarına sahiptir.

İkinci el TOGG T10X piyasası da hareketlilik gösteriyor. İkinci el satış yerlerinde 1.350.000 TL ile 1.895.000 TL arasında değişen fiyatlarla satılan araçlar büyük ilgi görüyor.

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TOGG tarafından tanıtılan modeller, yerli otomobil üretimi için önemli bir adımdır. TOGG, yüksek teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla Türkiye'nin otomotiv sektöründeki konumunu güçlendiriyor. Bu araçlar, Türkiye'nin otomotiv endüstrisini güçlendirerek yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

TOGG, çevre dostu ve yüksek performanslı araçlarıyla otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlatıyor. Yerli otomobil meraklıları için cazip fiyatlar ve üstün özelliklerle donatılan TOGG, yakında adından sıkça söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.