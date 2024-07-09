TOGG alacaklar dikkat, fiyatlar değişti! Temmuz 2024 TOGG fiyat listesi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Temmuz 2024'e kadar geçerli olacak yeni fiyat listesini açıkladı. Yerli otomobil meraklıları, TOGG modellerinin en son fiyatları hakkında bilgi edinmek için sabırsızlanıyor.

YAYINLAMA
Google News
TOGG alacaklar dikkat, fiyatlar değişti! Temmuz 2024 TOGG fiyat listesi

TOGG, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan T10X modeliyle dikkat çekiyor. Temmuz 2024 itibarıyla fiyat listesi şu şekilde güncellenmiştir.

TOGG T10X'in teknik özellikleri oldukça etkileyici: V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL, V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL. Araç, 160 kW motor gücü, 218 beygir gücü ve 350 Nm tork ile 0-100 km/s hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlar. Araç 441 litre bagaj kapasitesine sahiptir ve ortalama yakıt tüketimi 16.9 kWh/100km'dir.

Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları, kampanya ve opsiyon tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Sonuç olarak, TOGG'dan satın almayı planlayan kişilerin en son kampanyaları takip etmeleri gerekir.

3 çocuğu olan aileye TOKİ müjdesi! Düşük faizli kredi verilecek3 çocuğu olan aileye TOKİ müjdesi! Düşük faizli kredi verilecek

Emekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacakEmekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacak

Kiracı olanlar için yeni dönem başlıyor! O ödeme artık peşin yapılacakKiracı olanlar için yeni dönem başlıyor! O ödeme artık peşin yapılacak

Temmuz 2024 TOGG fiyat listesi

TOGG araçlarına sahip olmak isteyenler, ön siparişi kolayca yapabilir. Trumore uygulaması, TOGG'un resmi web sitesi veya Google Play Store ve Apple Store'dan indirilebilir. Bu işlem, kullanıcı dostu bir arayüze ve hızlı işlem avantajlarına sahiptir.

İkinci el TOGG T10X piyasası da hareketlilik gösteriyor. İkinci el satış yerlerinde 1.350.000 TL ile 1.895.000 TL arasında değişen fiyatlarla satılan araçlar büyük ilgi görüyor.

TOGG tarafından tanıtılan modeller, yerli otomobil üretimi için önemli bir adımdır. TOGG, yüksek teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla Türkiye'nin otomotiv sektöründeki konumunu güçlendiriyor. Bu araçlar, Türkiye'nin otomotiv endüstrisini güçlendirerek yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

TOGG, çevre dostu ve yüksek performanslı araçlarıyla otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlatıyor. Yerli otomobil meraklıları için cazip fiyatlar ve üstün özelliklerle donatılan TOGG, yakında adından sıkça söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sendika başkanları ortak basın toplantısında konuştu, "10 bin TL'yle bir hafta geçinme şansımız yok. Tablo ortada"
Sendika başkanları ortak basın toplantısında konuştu, "10 bin TL'yle bir hafta geçinme şansımız yok. Tablo ortada"
Tüm şehirlerde başvuru ekranı açılıyor
Tüm şehirlerde başvuru ekranı açılıyor
İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Altın, gümüş, euro ve kripto parası olanlar..."
İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Altın, gümüş, euro ve kripto parası olanlar..."
Altında son durum ne, Altın düşer mi çıkar mı? 9 Temmuz 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne, Altın düşer mi çıkar mı? 9 Temmuz 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Son Haberler
Amasya‘da dehşet dakikalar: Gözü dönen kayınpeder, kızı ve damadına av tüfeğiyle ateş etti!
Amasya‘da dehşet dakikalar: Gözü dönen kayınpeder, kızı ve damadına av tüfeğiyle ateş etti!
Son dakika! Muğla Marmaris'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika! Muğla Marmaris'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi basına konuştu, ''NATO ile İsrail Filistin noktasında istediğimizi alamadık, görüşmeler sürecek...''
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi basına konuştu, ''NATO ile İsrail Filistin noktasında istediğimizi alamadık, görüşmeler sürecek...''
Duyduklarınıza inanamayacaksınız! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında inanılması güç iddialar!
Duyduklarınıza inanamayacaksınız! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında inanılması güç iddialar!
TÜİK Başkanından enflasyonla ilgili eleştirilere açıklama,'' Olay bir süre sonra teknik hesaplamalardan çıkıp algı yönetimine giriyor."
TÜİK Başkanından enflasyonla ilgili eleştirilere açıklama,'' Olay bir süre sonra teknik hesaplamalardan çıkıp algı yönetimine giriyor."
Araç sahibi olanlar sizi ilgilendiriyor! Muafiyetten yararlanmak için son günler
Araç sahibi olanlar sizi ilgilendiriyor! Muafiyetten yararlanmak için son günler
Çok Okunanlar
1.8 Milyon emekliye 2500 TL zam: 9 Temmuz 2024 Salı gazete manşetleri
1.8 Milyon emekliye 2500 TL zam: 9 Temmuz 2024 Salı gazete manşetleri
Altında son durum ne, Altın düşer mi çıkar mı? 9 Temmuz 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne, Altın düşer mi çıkar mı? 9 Temmuz 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Aman dikkat! Kavurucu sıcaklar bunaltacak: 9 Temmuz 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Aman dikkat! Kavurucu sıcaklar bunaltacak: 9 Temmuz 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
İş Bankası personeller alacak! İş Bankası iş başvurusu
İş Bankası personeller alacak! İş Bankası iş başvurusu
Türkiye’ye dev yatırım: Elektrikli otomobil üreticisi, 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
Türkiye’ye dev yatırım: Elektrikli otomobil üreticisi, 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
Emekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacak
Emekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacak
Yorumlananlar
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!