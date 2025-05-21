İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Bakanlığın emrine alınmasının ardından gündem olan ve neden görevden alındı diye merak edilerek Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir, nerelidir? Bülent Tekbıyıkoğlu neden görevden alındı? diye araştırılmaya başlanırken NOV TV'den çok tartışma yaratacak bir iddia ortaya atıldı

NOV TV'DEN TARTIŞMA YARATACAK İDDİA

NOV TV ana haberde dün akşam Bülent Tekbıyıkoğlu'nun rahatsızlığına dair bir haber yayınlanmıştı. İddiaya göre Bülent Tekbıyıkoğlu, 17 Mayıs'ta Tunceli'de PKK üyeleri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'u anmak için yapılacak bir toplantıya Ankara'nın talimatıyla izin vermek zorunda kalınca görev değişimi istedi. Ancak Tekbıyıkoğlu ve İçişleri Bakanlığı görevden almada bu olayın rol oynadığı iddiaları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?

1976 Ankara doğumlu Bülent Tekbıyıkoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamladı.

2004 yılında içişleri bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı.

İçişleri Bakanlığında sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu.Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi!

Ağustos 2017'de İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Tekbıyıkoğlu Eylül 2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu. Tekbıyıkoğlu Ekim 2018'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2021'de Kırıkkale Valisi olarak, Ağustos 2023'te ise Tunceli Valisi olarak atandı.

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