Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu neden merkeze çekildi! O nedenle görevden alındığı iddia ediliyor

NOV TV'DEN TARTIŞMA YARATACAK İDDİA

NOV TV ana haberde dün akşam Bülent Tekbıyıkoğlu'nun rahatsızlığına dair bir haber yayınlanmıştı. İddiaya göre Bülent Tekbıyıkoğlu, 17 Mayıs'ta Tunceli'de PKK üyeleri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'u anmak için yapılacak bir toplantıya Ankara'nın talimatıyla izin vermek zorunda kalınca görev değişimi istedi. Ancak Tekbıyıkoğlu ve İçişleri Bakanlığı görevden almada bu olayın rol oynadığı iddiaları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.