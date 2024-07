Bugün zamlı maaşlar yatacak mı? 15 Temmuz 2024 memur maaşları yattı mı?

Türkiye'de Temmuz ayından itibaren yatan memur maaşları her ayın on beşinde yatacak mı? Her ayın 15'inde yatan memur maaşları nedeniyle 14 günlük bir fark oluşurken ayrıntılar da incelenmektedir.

Zamlı memur maaşı ne zaman ödenecek?

Bu ay içerisin

Konutlara muayene devri başlıyor! Ev sahipleri ücret ödeyip evlerini muayene ettirecek

Bakanlık personel alımı yapacak! 84 yeni personel alınacak

Yapı Kredi uçak bileti alacaklara müjdeyi verdi! Bilet alana 1000 TL hediye

de memur maaşlarına da zam yapılacak. Genel olarak her ayın 15'inde ödenen memur maaşlarının da durumu aynı. Temmuz ayında resmi tatil olduğu için bu yıl da aynı durum söz konusu. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin, aldıkları yüzde 19,30 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini bekleme sürecine girdiği görüldü. 15 Temmuz, memur ve emeklilerinin maaş farkı ödeme tarihidir.

2024 Temmuz emekli maaşı zamlarının açıklanmasıyla birlikte, zamlı maaşlar 17 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatacak.

4A SSK Maaş Ödeme Tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde, tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde, tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda, tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde, tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’sinde, tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde, tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde, tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde ödeme yapılacak.

Haberin Devamı

4B Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Son tahsis rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, son tahsis rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında, son tahsis rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde ve son tahsis rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28'inde maaşlarını alacaklar.

4C Emekli Sigorta Maaş Ödeme Tarihleri

Emekli Sandığı maaşları her üç ayda bir ödenmektedir. Doğum tarihlerine göre ödeme yapılıyor. Bu tarihler cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma günü yapılır; pazar gününe denk geldiğinde ise pazartesi günü yapılır.

Birinci grup, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında maaş almaktadır. Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar ayın ilk gününde, 41–46 arasında olanlar ayın ikinci gününde, 47–49 arasında olanlar ayın üçüncü gününde, 50–53 arasında olanlar ayın dördüncü gününde ve 54–99 arasında olanlar ayın beşinci gününde maaşlarını alacaklar.

Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödeme alan ikinci grup;

Doğum tarihleri 00-22 arasında olanlar ayın ilk gününde, 23-28 arasında olanlar ayın ikinci gününde, 29-48 arasında olanlar ayın üçüncü gününde, 49-54 arasında olanlar ayın dördüncü gününde ve 54-99 arasında olanlar ayın beşinci gününde maaş alacaklar.

Üçüncü grup, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında maaş almaktadır.

Doğum tarihleri 00-33 arasında olanlar ayın ilk gününde, doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar ayın ikinci gününde, doğum tarihleri 38-40 arasında olanlar ayın üçüncü gününde, doğum tarihleri 41-43 arasında olanlar ayın dördüncü gününde ve doğum tarihleri 44-99 arasında olanlar ayın beşinci gününde maaşlarını alırlar.