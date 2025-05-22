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Meteoroloji uyardı: O bölgelere toz taşımı geliyor! Perşembe hava nasıl olacak, bugün hava nasıl?

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Meteoroloji uyardı: O bölgelere toz taşımı geliyor! Perşembe hava nasıl olacak, bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı: O bölgelere toz taşımı geliyor! Perşembe hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O bölgelere toz taşımı geliyor! Perşembe hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 1 17

Meteoroloji uyardı: O bölgelere toz taşımı geliyor! Perşembe hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Meteoroloji uyardı: O bölgelere toz taşımı geliyor! Perşembe hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 2 27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege ve Marmara'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: O bölgelere toz taşımı geliyor! Perşembe hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 3 37

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji uyardı: O bölgelere toz taşımı geliyor! Perşembe hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 4 47

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.

BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelere toz taşımı geliyor! Perşembe hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 5 57

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabash ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelere toz taşımı geliyor! Perşembe hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 6 67

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu

VAN °C, 22°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelere toz taşımı geliyor! Perşembe hava nasıl olacak, bugün hava nasıl? 7 77

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, siste zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer sisli, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, siste zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatı zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğu, zaman zaman kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

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