Konutlara muayene devri başlıyor! Ev sahipleri ücret ödeyip evlerini muayene ettirecek

Avrupa'da uzun süredir uygulanan ev muayenesi artık Türkiye'de de uygulanmaya başlıyor. Teknik müşavirlik hizmeti veren şirketler artık konutların teknik kontrollerini yapacak. Bu yeni uygulamalar, isteğe bağlı olarak yapılan muayeneler ile tesisat, çatı ve yalıtım gibi önemli unsurları kapsamlı bir şekilde inceleyecektir. Tüm olası masraf alanları ayrı ayrı raporlanacak. Bu raporlar, ev sahibi ve kiracılara ev alım satımı ya da kiralama süreçlerinde fayda sağlayacak, ancak ileride olası hukuki durumlarda da kullanılabilir.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüm binaların deprem hazırlığı kapsamında düzenli olarak muayene edilmesi için çalışmalarına devam ederken, teknik müşavirlik firmaları da konut muayenesi için benzer bir sistem geliştirmeye başladı.

Bu çerçevede, insanlar istedikleri takdirde satın alacakları ya da kiralayacakları evleri profesyonel bir muayeneye tabi tutabilirler. Bu yeni uygulama, mevcut sistemlerin dışında, tesisat, yalıtım, su giderleri, çatı, parke ve diğer detayların incelenmesine izin verecek. Bu, ekspertiz veya deprem kontrolü gibi amaçlarla kullanılabilir. Bu sayede hem ev sahipleri hem de kiracılar, olası masrafları öngörebilir ve gerekli önlemleri alabilirler.