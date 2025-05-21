İstanbulluların dikkatine: Toplu taşıma yarın kontak kapatacak!

İstanbulluların dikkatine: Toplu taşıma yarın kontak kapatılacak!

İstanbulluların dikkatine: İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüsü esnafı, alacaklarının ödenmemesi ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle yarın (22 Mayıs) kontak kapatma kararı aldı.

İstanbul'da toplu taşıma kaosu kapıya dayandı. İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüsü esnafı, alacaklarının ödenmemesi ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle yarın (22 Mayıs) kontak kapatma kararı aldı. Daha önce İBB önünde dört kez protesto yapan otobüs sahipleri, çözüm yerine oyalandıklarını belirterek "Bu kez geri adım yok" dedi. Kararın milyonlarca yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

Hemen her gün yanma, kaza ve arızalanma haberleriyle gündemden düşmeyen İETT'ye bağlı yapan toplu ulaşım sisteminin bel kemiği olan otobüslerin sahipleri 24 Nisan için aldıkları kontak kapatma kararından 23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrasında vazgeçmişti.

Yapılan görüşmelerde ödemelerinin gerçekleşeceği sözünü alan otobüs esnafı yapılması gereken ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Perşembe günü itibarıyla 3 bin 41 araçlık Özel Halk Otobüslerinin sefere çıkmayacağı açıklandı.

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'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

Nisan ayında yapılan ödemenin yetersiz olduğunu vurgulayan Ovacık, "Bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız hem biz söylüyoruz. Bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimizin kararını aldık. Perşembe günü itibarıyla araçlarımız yakıt alamadığı ve personel maaşlarını ödeyemediğimiz için seferlere çıkamayacağız" ifadelerini kullandı.

'İBB'NİN TAVRI YOLUMUZU BELİRLEYECEK'

Kararın İstanbul halkını mağdur etmemesi için şimdiden duyurulduğunu söyleyen Ovacık, sürecin yeniden değerlendirilmesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılacak ödemelere bağlı olduğunu kaydetti. Ovacık, "Belediyenin bize göstereceği tavır, bundan sonraki yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmek istiyoruz" dedi.

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