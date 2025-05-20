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Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel altın fiyatları

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Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel altın fiyatları
Son zamanlarda ABD merkezli ekonomide yaşanan gelişmeler ve Rusya Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik umut verici gelişmeler altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu Peki Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs 2025 Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel altın fiyatları 1 18

ALTIN HAFTAYA ALICILI BAŞLADI

Altın hafta sonu gelen haberlerin ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'nin ABD'nin kredi notunu düşürmesi sonucu piyasa üzerinde olumsuz hava oluşturması nedeniyle kayıplarını geri alarak toparlanma eğilimine girdi. Geçtiğimiz perşembe günü ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs da yayımladığı raporda altın fiyatlarında yatırımcıların ve merkez bankalarının hareketleri sonucu yeni bir rekor beklendiğini açıklamıştı.

Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel altın fiyatları 2 28

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.016,64

SATIŞ(TL) 4.017,13

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.029,80 -0,31 %

Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel altın fiyatları 3 38

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.672,00

SATIŞ(TL) 6.738,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.771,00 -0,49 %

Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel altın fiyatları 4 48

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 13.337,00

SATIŞ(TL) 13.468,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 13.541,00 -0,54 %

Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel altın fiyatları 5 58

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 26.404,66

SATIŞ(TL) 26.926,33

ÖNCEKİ KAPANIŞ 26.719,17 0,78 %

Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel altın fiyatları 6 68

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 26.586,00

SATIŞ(TL) 26.866,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.000,00 -0,50 %

Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel altın fiyatları 7 78

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 3.214,66

SATIŞ(USD) 3.215,04

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.229,66 -0,45 %

Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel altın fiyatları 8 88

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 105.340,00

SATIŞ(USD) 105.390,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 104.700,00 0,66 %

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