Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel altın fiyatları

Son zamanlarda ABD merkezli ekonomide yaşanan gelişmeler ve Rusya Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik umut verici gelişmeler altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu Peki Altında son durum ne, altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs 2025 Salı güncel altın fiyatları

1 8 ALTIN HAFTAYA ALICILI BAŞLADI Altın hafta sonu gelen haberlerin ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'nin ABD'nin kredi notunu düşürmesi sonucu piyasa üzerinde olumsuz hava oluşturması nedeniyle kayıplarını geri alarak toparlanma eğilimine girdi. Geçtiğimiz perşembe günü ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs da yayımladığı raporda altın fiyatlarında yatırımcıların ve merkez bankalarının hareketleri sonucu yeni bir rekor beklendiğini açıklamıştı. 2 8 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 4.016,64 SATIŞ(TL) 4.017,13 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.029,80 -0,31 % 3 8 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 6.672,00 SATIŞ(TL) 6.738,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.771,00 -0,49 % 4 8 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 13.337,00 SATIŞ(TL) 13.468,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 13.541,00 -0,54 % 5 8 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 26.404,66 SATIŞ(TL) 26.926,33 ÖNCEKİ KAPANIŞ 26.719,17 0,78 % 6 8 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 26.586,00 SATIŞ(TL) 26.866,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.000,00 -0,50 % 7 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.214,66 SATIŞ(USD) 3.215,04 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.229,66 -0,45 % 8 8 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 105.340,00 SATIŞ(USD) 105.390,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 104.700,00 0,66 %



