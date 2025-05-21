Altın yeniden çıkışa geçti? Gram altın ne kadar? 21 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları
Altın yeniden çıkışa geçti? Gram altın ne kadar? 21 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları
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Altın rekor artışla 4 bin beş yüz TL seviyelerine çıktıktan sonra ani düşüşle 4 bin TL seviyelerine hatta altına bile indikten sonra hafta başı itibarıyla tekrar yükselişe geçti. Peki bugün altın fiyatları ne kadar gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons ve külçe altın ne kadar? İşte 21 mayıs 2025 güncel tüm altın fiyatları.