Altın yeniden çıkışa geçti? Gram altın ne kadar? 21 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları

Altın rekor artışla 4 bin beş yüz TL seviyelerine çıktıktan sonra ani düşüşle 4 bin TL seviyelerine hatta altına bile indikten sonra hafta başı itibarıyla tekrar yükselişe geçti. Peki bugün altın fiyatları ne kadar gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons ve külçe altın ne kadar? İşte 21 mayıs 2025 güncel tüm altın fiyatları.

1 7 21 MAYIS 2025 GÜNCEL GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.141,10 SATIŞ(TL) 4.141,57 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.109,06 0,79 % 2 7 21 MAYIS 2025 GÜNCEL ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 6.805,00 SATIŞ(TL) 6.873,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.831,00 0,61 % 3 7 21 MAYIS 2025 GÜNCEL YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 13.607,00 SATIŞ(TL) 13.745,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 13.663,00 0,60 % 4 7 21 MAYIS 2025 GÜNCEL TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 26.504,10 SATIŞ(TL) 27.027,70 ÖNCEKİ KAPANIŞ 26.928,88 0,37 % 5 7 21 MAYIS 2025 GÜNCELCUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 27.126,00 SATIŞ(TL) 27.358,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.200,00 0,58 % 6 7 21 MAYIS 2025 GÜNCELONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.312,60 SATIŞ(USD) 3.312,98 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.289,99 0,70 % 7 7 21 MAYIS 2025 GÜNCEL KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 106.200,00 SATIŞ(USD) 106.250,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 105.400,00 0,81 %



