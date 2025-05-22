Galatasaray'ın ünlü yıldızı transfer yolcusu: 30 milyon Euro'ya gidiyor

Galatasaray'ın ünlü yıldızı transfer yolcusu: Galatasaray'lı milli futbolcunun bonservisi 30 milyon euro olarak belirlendi. İşte detaylar...

Galatasaray'da yeni sezon takımda katılacak isimler kadar ayrılacak futbolcular da merak konusu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezonda da zirvedeki yerini korumak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde direkt lig aşamasında yer alacak sarı-kırmızılı ekip, güçlü bir kadro kurmak isterken transfer çalışmaları da başladı.

Takımın yıldız ismi Victor Osimhen'in geleceği henüz netlik kazanmazken hücum hattındaki bir diğer önemli isim Barış Alper Yılmaz Avrupa ekiplerinin radarında.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın milli futbolcunun bonservisini 30 milyon euro olarak belirlediği, İngiliz ve İtalyan takımlarının Barış Alper'le ilgilendiği kaydedildi.

Sezon başında Premier Lig'den Nottingham Forest'ın, ara transferde ise West Ham United'ın kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki futbolunun olası ayrılık ihtimaline karşı plan da netleşti.

Sarı-kırmızılılar 30 milyon euro bonservis bedeliyle Barış Alper'le yollarını ayırması halinde transferde kendi rekorunu egale edecek. Daha önce Sacha Boey, 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e imza atmıştı.

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Haberde, Galatasaray'ın Inaki Williams'ı Barış Alper Yılmaz'ın yerine düşündüğü belirtildi. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirlenen Williams'ın Athletic Bilbao'daki kontratı 2028'te sona eriyor. Williams, kariyerindeki en yüksek piyasa değerine 2019'da 50 milyon euro ile ulaşmıştı.

Bu sezon Athletic Bilbao'da 49 maça çıkan Williams, 11 gol ve 9 asist kaydetti. İspanya'da Pamplona altyapısında yetişen deneyimli oyuncu, 2012'de Athletic'e transfer olmuş ve 3 yıl sonra A takıma yükseldi.

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